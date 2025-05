FRANKFURT (dpa-AFX) - Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China dürfte am Montag an Europas Börsen für gute Stimmung sorgen. Der Dax dürfte die Rekordjagd fortsetzen, die er am Freitag nach knapp zweimonatiger Pause wieder eingeläutet hatte. Auch die Wall Street wird stark erwartet, während der Wochenauftakt in Asien eher verhalten ausfiel.

Die USA haben sich nach Angaben des Weißen Hauses bei den Gesprächen in Genf mit China im Zollstreit geeinigt. Details gab es zunächst nicht. Beide Seiten kündigten für Montag eine Erklärung an. Die chinesische Delegation sprach zunächst nur von einer "Reihe wichtiger Übereinstimmungen".

Die Indikation für den Dax erreichte beim Broker IG vorbörslich einen neuen Höchststand von 23.767 Punkten. Der bisherige Rekord vom Freitag liegt bei 23.543 Punkten. Aktuell erwartet IG den Dax noch bei 23.675 Punkten und damit 0,7 Prozent über dem Handelsschluss vor dem Wochenende./ag/jha/