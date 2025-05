EQS-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Hypoport mit ertragsstarkem Q1 in 2025 gestartet



12.05.2025 / 07:10 CET/CEST

Konzernergebnis Q1/25 Hypoport mit ertragsstarkem Q1 in 2025 gestartet Konzernumsatz steigt in Q1/25 um 19% yoy auf 159 Mio. €

Rohertrag um 15% yoy auf 66 Mio. € ausgebaut

EBIT steigt überproportional um 88% auf 8,6 Mio. € an

Erholung für Geschäftsmodelle in der privaten Immobilienfinanzierung hält an

Berlin, 12. Mai 2025: Im ersten Quartal 2025 wurde der Rohertrag um 15% und das EBIT um 88% gegenüber Q1/24 ausgebaut. Zum starken Wachstum hat insbesondere die sich fortsetzende Erholung der Geschäftsmodelle in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms beigetragen. Durch die Zunahme von Transaktionsvolumen der Plattformen Europace, Finmas und Genopace sowie der Vertriebsvolumen von Dr. Klein erhöhte sich der Rohertrag im Segment Real Estate & Mortgage Platforms deutlich. Grundlage waren neben Marktanteilsgewinnen insbesondere im genossenschaftlichen Bankenverbund auch eine sich beschleunigende Erholung des privaten Immobilienmarktes in Deutschland. Die positive Entwicklung des Marktes für Wohneigentum in Q1/25 basiert neben einem stetig unattraktiveren Mietwohnungsmarkt, welcher das Interesse der Verbraucher zum Immobilienerwerb antreibt, auch auf dem Zinsimpuls im Zuge der vom Bundestag im März verabschiedeten Schuldenprogramme. Ergänzt durch, wenn auch in geringerem Ausmaß, gestiegene Umsätze der Immobilienbewertung und stabile Umsätze der Immobilien-Vermarktungsplattform erhöhten sich die Q1-Roherträge des Segments Real Estate & Mortgage Platforms um 20% auf 41 Mio. € und das EBIT um 53% auf 13 Mio. €. Die Entwicklung im Segment Financing Platforms zeigte sich heterogen. Das Teilsegment Wohnungswirtschaft erreichte aufgrund des eines schwachen Marktumfeldes nur einen leichten Rohertragsanstieg, welcher sich insbesondere aus der großen Nachfrage nach der ERP-Plattform ergab. In den Teilsegmenten Ratenkredit und Corporate Finance konnten jedoch prozentual zweistellige Rohertragsanstiege erzielt werden, sodass Segmentumsätze und Segmentroherträge insgesamt zwar um 12% gegenüber Q1/24, ausgebaut wurde, aber das EBIT aufgrund hoher Investitionen in die ERP-Plattform für die Wohnungswirtschaft, von 1,0 Mio. € auf 0,5 Mio. € sank. Das Segment Insurance Platforms verzeichnete in einen leichten Rohertragsanstieg von 2% auf 8 Mio. € und ein weiter leicht positives EBIT von 0,2 Mio. €. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE bewertet das Ergebnis des abgelaufenen Quartals insgesamt positiv: "Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält auch zum Jahresstart 2025 an. Zusätzlich wächst durch die stete Weiterentwicklung unserer Plattformen die Nutzungstiefe unserer Partner. Gemeinsam mit diesen machen wir den Immobilienerwerb in Deutschland schrittweise einfacher und bringen so immer mehr Menschen in die eigenen vier Wände."

(Angaben in Mio. €) Q1

2025 Q1

2024 (angepasst*) Veränderung Umsatz 159,2 133,6 19% davon Real Estate & Mortgage Platforms 123,0 98,9 24% davon Financing Platforms 19,3 17,3 12% davon Insurance Platforms 16,9 17,7 -4% davon Holding & Überleitung -0,0 -0,3 82% Rohertrag 66,0 57,3 15% davon Real Estate & Mortgage Platforms 41,1 34,4 20% davon Financing Platforms 16,4 14,7 12% davon Insurance Platforms 8,1 8,0 2% davon Holding & Überleitung 0,3 0,3 17% EBITDA 17,5 13,3 31% EBIT 8,6 4,6 88% Konzernergebnis 6,0 3,2 90% Ergebnis pro Aktie in Euro 0,82 0,45 82%



* Kennzahl aufgrund von Umstellung Umsatzrealisierung und Umsatzabgrenzung angepasst. Vgl. auch Konzernabschluss 2024. Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de

Finanzkalender 2025: 10.03.2025: Jahresergebnis 2024 (vorläufig) 24.03.2025: Jahresergebnis 2024 (final) 12.05.2025: Q1 Zwischenmitteilung 03.06.2025: Hauptversammlung 11.08.2025: Halbjahresbericht 10.11.2025: Q3 Zwischenmitteilung Angaben zur Aktie: ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



