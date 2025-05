DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Hoffnung auf US-chinesische Annäherung lebt

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien zeigen sich am Montag im Handelsverlauf überwiegend freundlich. Für Zuversicht sorgen Berichte, wonach es bei den US-chinesischen Sondierungesprächen am Wochenende in der Schweiz Fortschritte gegeben haben soll. Detail dazu sollen im Tagesverlauf mitgeteilt werden, so die US-Seite. "Ein sehr gutes Treffen mit China heute in der Schweiz. Viele Dinge diskutiert, viel vereinbart. Ein totaler Reset, verhandelt in einer freundlichen, aber konstruktiven Art und Weise", verlautbare US-Präsident Trump. Aktuell überziehen sich die beiden Länder noch mit Zöllen von weit über 100 Prozent. Derweil ist der Schiffsverkehr von China in die USA Berichten zufolge eingebrochen.

Der Stimmung zuträglich ist daneben, dass zwischen Indien und Pakistan eine Waffenruhe im jüngst wieder aufgeflammten militärischen Konflikt eine Waffenruhe erzielt wurde.

In Hongkong legt der HSI um 0,9 Prozent zu, der Shanghai-Composite kommt um 0,4 Prozent voran. Leicht bremsend könnten neue Preisdaten wirken, die belegen, dass die chinesische Konjunktur weiter mau ist. Die Erzeugerpreise sanken im April erneut, und zwar in einem etwas höheren Tempo. Dies geht aus Daten der Regierung vom Wochenende hervor. Und auch die Verbraucherpreise sanken, und zwar um 0,1 Prozent zum Vorjahr.

Im südkoreanischen Seoul steigt der Kospi um 0,5 Prozent, in Sydney verbessert sich das Marktbarometer um 0,2 Prozent. Der Nikkei-225-Index in Tokio bleibt nach seinem kräftigen Plus vom Freitag zurück, er gibt 0,1 Prozent ab auf 27.452 Zähler. Deutlich abwärts um 1,3 Prozent geht es für Gold. Händler berichten, dass sichere Häfen, zu denen auch das Edelmetall gehört, wegen der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit nicht gesucht sind.

Zu den Gewinnern in Tokio gehören vor dem Hintergrund der US-chinesischen Fortschritte Chipaktien wie Renesas Electronics (+3,0%) oder Advantest (+6,7%). Arzneimittelaktien tendieren dagegen schwächer, nachdem Präsident Trump angekündigt hat, eine Durchführungsverordnung zur Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu unterzeichnen. Chugai Pharmaceutical verbilligen sich um 9,9 und Daiichi Sankyo um 7,5 Prozent. In Seoul steigen die Kurse der Chiptitel SK Hynix und Samsung Electronics um je rund 2 Prozent, in Hongkong geht es für SMIC um 1,1 Prozent aufwärts.

In Sydney zieht der Kurs des Sprengstoffherstellers Dyno Nobel um 2,1 Prozent an. Das Unternehmen hatte für das erste Halbjahr einen Gewinn ausgewiesen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.258,40 +0,3% +0,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.516,82 +0,0% -6,0% 08:30 Kospi (Seoul) 2.591,15 +0,5% +8,0% 08:30 Schanghai-Comp. 3.354,53 +0,4% -0,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.079,88 +0,9% +13,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 % YTD EUR/USD 1,1227 0,1 1,1216 1,1243 +8,7% EUR/JPY 163,80 -0,1 163,96 163,35 +0,4% EUR/GBP 0,8452 -0,0 0,8453 0,8486 +2,3% GBP/USD 1,3283 0,1 1,3271 1,3249 +6,2% USD/JPY 145,89 -0,2 146,17 145,30 -7,6% USD/KRW 1.396,16 -0,6 1.396,16 1.402,54 -5,4% USD/CNY 7,2177 0,0 7,2177 7,2174 +0,1% USD/CNH 7,2242 -0,0 7,2250 7,2432 -1,2% USD/HKD 7,7904 0,2 7,7774 7,7757 +0,1% AUD/USD 0,6427 0,1 0,6422 0,6404 +3,6% NZD/USD 0,5925 0,1 0,5921 0,5895 +5,6% BTC/USD 103.970,20 -0,3 104.332,20 103.439,15 +10,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,41 61,05 +0,6% +0,36 -15,1% Brent/ICE 64,23 63,88 +0,5% +0,35 -14,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.276,67 3.324,25 -1,4% -47,58 +26,7% Silber 29,27 29,08 +0,7% +0,19 +3,9% Platin 893,88 891,87 +0,2% +2,01 +1,6% Kupfer 4,6535 4,611 +0,9% +0,04 +14,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

