Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Waschen müssen alle, viel bezahlen aber nicht. Ab dem 12. Mai wird das Wäschewaschen mit der von Stiftung Warentest ausgezeichneten ALDI Eigenmarke sogar noch günstiger: Die Preise für das TANDIL Voll- und Colorwaschmittel werden dauerhaft um 20 Cent gesenkt. Der Erfinder des Discounts hält sein Tiefpreisversprechen: Auch in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten können sich die Kund:innen auf den Original ALDI Preis verlassen.Ausgezeichnete Qualität ist bei ALDI keine Frage des Geldbeutels. Die Eigenmarke TANDIL hat sich in der April-Ausgabe von Stiftung Warentest gegen verschiedene Marken wie Weißer Riese, Spee oder Lenor deutlich durchgesetzt. Das Pulver Vollwaschmittel TANDIL Aktiv von ALDI erhielt die Gesamtnote "Gut (1,9)". Mit seiner sehr guten Reinigungsleistung entfernt es selbst die hartnäckigsten Flecken und sorgt dafür, dass die Wäsche frisch und strahlend bleibt - und das zu einem unschlagbaren Preis von nur 16 Cent pro Waschgang.Ab heute werden diese Artikel dauerhaft um 20 Cent gesenkt:- TANDIL Vollwaschmittel, 2025-Gramm-Packung (30 Waschladungen) für 4,69 Euro statt 4,89 Euro (-0,20 Euro)- TANDIL Colorwaschmittel, 2025-Gramm-Packung (30 Waschladungen) für 4,69 Euro statt 4,89 Euro (-0,20 Euro)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6031263