Eine Ausnahme in einer arg gebeutelten Branche: Der britische Wasserstoff-Spezialist ITM Power hat in der vergangenen Woche gleich mit mehreren guten Neuigkeiten bei den Marktteilnehmern punkten können. Aus charttechnischer Sicht hellt sich durch die angefallenen Kursgewinne das Chartbild weiter auf.Zum einen wurde vergangenen Woche bekannt, dass ITM Power für das 120-Megawatt-Projekt Humber H2ub auserkoren wurde. Die Briten werden zur Realisierung des Vorhabens sechs Module à 20 Megawatt an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...