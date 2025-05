Mit "April, April, der weiß nicht, was er will" leiteten wir vor Jahresfrist unseren April-Monatsbericht ein. Diesen Anfangssatz könnten wir direkt "recyceln", verlief doch auch der April 2025 ausgesprochen wechselhaft. Einem steilen Absturz zu Monatsbeginn folgte schnell eine fulminante Erholung, die manchen Aktienindizes sogar einige der besten Tagesrenditen aller Zeiten bescherte. Die Unruhe ließ sich überdies am Volatilitätsindex VDAX-New ablesen, der Höhen wie zuletzt im Frühjahr 2022 erreichte. Vielleicht sollten wir die bekannte Bauernweisheit für den April 2025 aber auch besser abwandeln in "Trump, Trump, der weiß nicht, was er will". Denn für den Großteil der enormen Kursschwankungen dürfte der US-Präsident verantwortlich gewesen sein. Das Tempo, mit dem er Zölle ankündigte, erhöhte und wieder aufhob, dürfte viele Marktteilnehmer mittlerweile überfordern. Auch das Trommelfeuer, das er auf Fed-Präsident Jerome Powell richtete, irritierte Aktionäre. Erst forderte er vehement Zinssenkungen, dann Powells Entlassung, um zurückzurudern und schließlich sogar zu behaupten, er habe die Entlassung Powells nie gefordert. Verlässlichkeit und Berechenbarkeit sieht anders aus. Entsprechend schwer hatten es Anleger, die sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...