DJ Danone übernimmt US-Hersteller von pflanzlichen Nahrungsmitteln

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Danone übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an Kate Farms, einem kalifornischen Hersteller von pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Der französische Nahrungsmittelkonzern will damit sein Portfolio an spezialisierten Nahrungsmitteln stärken, heißt es in der Mitteilung. Kate Farms mit Sitz in Santa Barbara stellt pflanzliche und biologische Ernährungsprodukte für den medizinischen und alltäglichen Bedarf her.

Danone hat keine Angaben zu den finanziellen Details der Transaktion gemacht. Das Management von Kate Farms werde eine Minderheitsbeteiligung an dem fusionierten Unternehmen behalten, so Danone. Der Vorstandsvorsitzende von Kate Farms, Brett Matthews, werde als CEO von Danones nordamerikanischem Geschäftsbereich für medizinische Ernährung tätig sein.

