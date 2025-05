Hier geht die Post ab! Diese Aktie explodiert heute im REE-Hype?!

Anzeige / Werbung

Das ohnehin schon beträchtliche Kurssteigerungspotential wird durch diese am Freitag nach Börsenschluss veröffentlichte Meldung quasi und überraschenderweise verdoppelt!

Wir sind uns sicher, dass die Facette noch nicht auf der Rechnung der Investoren gewesen sein dürfte und darum rechnen wir auch mit einem heftigen Kursschub nach der Wiederaufnahme des Handels am Montagmorgen!

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) stellte bislang lithiumhaltige Pegmatite entlang einer insgesamt 31,5 km [!!] langen Streichlänge, auf seinem Arapaima-Projekt in Brasilien, fest - das bedeutet den Lithium-Valley Rekord. Weder Latin Resources (ASX:LRS), Sigma Lithium (TSXV:SGML), Lithium Ionic (TSXV:LTH) noch Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX) haben auch nur annähernd ähnliche Daten bekannt geben können! Normalerweise sind Lithium Geologen schon hoch erfreut, wenn sie in Bodenproben knapp 3-stellige Lithium-ppm Werte finden. Der "Cruzeta" Abschnitt entpuppte sich als das neue Super Ziel - mit 1397ppm [!!!} zeigten sich bislang die höchsten Lithium-Werte, ein Vielfaches dessen was erwartbar gewesen ist!

Spark Energy Hits Highest Lithium Anomalism to Date Identifying New Priority Lithium Target "Cruzeta"

Zweites Standbein

Gespannt wartet der Markt auf den Beginn er Bohrungen um das durch die hochwertigen Explorationsergebnisse skizzierte Lithium-Monster-Potential zu verifizieren. Die wenigen Wochen, die noch bis dahin vergehen dürften, werden durch das überraschende Auftauchen einer zweiten potentiellen Mega-Chance versüßt!

Für Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Lutetium, Scandium und Yttrium hat China, als Reaktion auf die Zollpolitik von Präsident Trump, einen Export-Stop verhängt. Das ist der Grund warum REE-Lagerstätten, die sich dem chinesischen Einfluss entziehen, in Zukunft eine große Rolle spielen könnten:

Spark Energy Minerals Reports Encouraging Rare Earth Element Results from its Caladão Target at the Arapaima Project in Brazil

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) gibt die äußerst vielversprechenden Ergebnisse der Oberflächenprobenentnahme von Seltenen Erden (REE) aus der Erkundung seines Zielgebiets Caladão innerhalb von Sparks 64.352 Hektar großem Projekt "Arapaima" im brasilianischen Lithium Valley bekannt. Das Zielgebiet Caladão befindet sich in strategisch günstiger Lage über dem vielversprechenden Caladão-Granit und grenzt an das Projekt von Axel REE Limited (ASX: AXL).

Die Ergebnisse von 30 Flusssedimentproben, die Sparks geologisches Expertenteam aus den den Caladão-Granit entwässernden Unterbecken entnommen hat, zeigten anomale Seltenerdwerte, darunter einen hochgradig anomalen Spitzenwert von 6.417 ppm Gesamtseltenerdoxide (TREO). Elf Proben wiesen Werte über 1.000 ppm TREO auf.

Die Ergebnisse von zusätzlichen 36 Bodenproben im Caladão-Granit lieferten hochgradig anomale Seltenerd-Werte, darunter einen Spitzenwert von 3.041 ppm TREO. Insgesamt wiesen vier Proben TREO-Werte von >2.000 ppm und 14 Proben TREO-Werte von >1.000 ppm auf. Diese Bodenproben wiesen zudem anomale Galliumwerte mit einem Spitzenwert von 94,07 ppm Ga2O3 auf.



Unser Team begann mit der Mission, hochwertige Lithiumziele in unserer Gegend zu identifizieren. Ermutigt durch die Erfolge von Axel REE, unserem südöstlichen Nachbarn bei der Suche nach Seltenen Erden, konzentrierten wir uns bei der Interpretation von Flusssediment- und Bodenproben in diesem Abschnitt, den wir "Caladão" nennen, ebenfalls auf Seltene Erden. Unsere Ergebnisse aus Oberflächenproben aus gleichwertiger Geologie fallen im Vergleich zu den von Axel REE gemeldeten sehr positiv aus. Jon Hill, Director Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)

News Fazit:

Axel REE Limited (ASX: AXL) hat einen Börsenwert von über 10 Mio. AUD. In ihren ersten Bohrungen wurde dieses Spitzenergebnis erzielt:

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), mit einem Börsenwert von >5 Mio. EUR, einem gigantischen Lithium-Potential und 6.417 ppm TREO in normalerweise gering mineralisierten Schwemmproben, erscheint als eine Chance, die man allein aufgrund dieser Daten überlegen sollte zu ergreifen!

Mit einem Investment in Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) erhalten sie eine Lithium//REE/Gallium Doppelchance. Wir vermuten, dass die Tage an denen es möglich ist auf diesem Niveau zu investieren gezählt sind. Allein das Lithium Potential legt nahe, dass, wenn es ähnlich läuft wie bei den prominenten Lithium-Nachbarn, zumindest 1.000% Kursplus winken könnten! Garantie ist es keine aber auch nicht unmöglich wie die Kursverläufe der Vergangenheit gezeigt haben!

Wenn sie unserem gedanklichen Ansatz nachvollziehen können, dann ist vieleicht jetzt ein geeigneter Zeitpunkt über eine Inveastition in Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nachzudenken! Meinung Redaktion

Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)-Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!



So kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie

Latin Resources (ASX:LRS) - aktuelle Übernahme durch Pilbara Minerals (ASX: PLS)

Sigma Lithium (TSXV:SGML),

Lithium Ionic (TSXV:LTH)

Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX),

Alle haben ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert und sind gesamt mehrere Milliarden Dollar wert. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

