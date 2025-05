© Foto: MARTIAL TREZZINI - KEYSTONE

Die Ankündigung eines Handelsdeals zwischen den USA und China am Sonntag lässt Hoffnungen auf ein Ende des festgefahrenen Zollkonflikts aufkommen.Die Regierung der Vereinigten Staaten hat am Sonntagabend überraschend die Einigung auf ein neues Handelsabkommen mit China verkündet - allerdings ohne konkrete Angaben zu den Inhalten zu machen. Die Ankündigung folgt auf ein intensives Verhandlungswochenende in Genf, bei dem ranghohe Vertreter beider Wirtschaftsmächte zusammenkamen. Signal der Deeskalation im Handelskrieg Seit der Ankündigung von 145 prozentige Strafzöllen auf chinesische Importe durch US-Präsident Donald Trump Anfang April und Pekings Gegenmaßnahmen mit Zollerhöhungen auf bis …