PTA-News: HausVorteil AG: Ernennt neuen CFO und plant Börsengang in München - Sören Ploschke wird CFO des von Infinitas Capital unterstützten Equity-Release-Unternehmens

HausVorteil AG: Ernennt neuen CFO und plant Börsengang in München

Sören Ploschke wird CFO des von Infinitas Capital unterstützten Equity-Release-Unternehmens

Hamburg (pta000/12.05.2025/08:00 UTC+2)

HausVorteil freut sich, bekannt zu geben, dass Sören Ploschke im Vorfeld des geplanten Börsengangs in München in diesem Jahr zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt wurde. Das Unternehmen wird von Infinitas Capital unterstützt.

HausVorteil, mit Sitz in Hamburg, ist ein Pionier im Bereich Equity Release und bietet eine Reihe von Finanzprodukten an, die es Immobilieneigentümern in Deutschland ermöglichen, das in ihren Immobilien gebundene Vermögen individuell nutzbar zu machen.

Sören Ploschke verfügt über umfangreiche Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen und war zuvor unter anderem als Head of Finance bei der in Düsseldorf notierten Tick Trading Software AG und als Senior Finance Manager der in Frankfurt gelisteten Heliad AG tätig. Zu seinen Kompetenzen zählen Finanzmanagement, Investor Relations, Strategieentwicklung und Restrukturierung - Fähigkeiten, die HausVorteil in der Transformation vom privaten zum börsennotierten Unternehmen maßgeblich zugutekommen werden. Das Unternehmen wurde bereits von einer GmbH in eine AG umgewandelt.

Der Börsengang wird HausVorteil Zugang zu Kapital verschaffen und das Unternehmensprofil stärken, während das Geschäftsmodell skaliert wird - gestützt durch die Erholung des deutschen Wohnimmobilienmarktes.

Infinitas ist ein Schweizer Family Office mit umfassender Expertise im Immobilienbereich, Investitionen in innovative Start-ups und in Sachen Kapitalmarkt. Unter der Leitung von Robin Lauber erweitert Infinitas seinen Investitionsfokus und möchte die Rolle von Family Offices neu definieren - mit klarem Fokus auf Immobilien, gesellschaftliche Themen, und Innovative.

Sören Ploschke, der neue CFO von HausVorteil, kommentiert:

"Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase als CFO zu HausVorteil zu stoßen - gerade jetzt, wo das Unternehmen sich auf den Börsengang vorbereitet. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um eine führende Rolle in einem noch relativ neuen Marktsegment in Deutschland einzunehmen, das international bereits etabliert ist. Die Unterstützung durch Infinitas verschafft uns eine solide Finanzierung und einen langfristig orientierten Ankerinvestor - ein großer Vorteil beim Börsengang, der unserer Ansicht nach sowohl für Privatanleger als auch institutionelle Investoren eine attraktive Gelegenheit darstellt.

Neben der spannenden Entwicklung rund um den Börsengang freue ich mich auch darauf, die Weiterentwicklung und Expansion von HausVorteil, die Produktpalette sowie das Engagement für gesellschaftliche Themen und positiven Wandel zu unterstützen."

Dirk Hotopp, Geschäftsführer von HausVorteil, ergänzt:

"Sörens Kompetenzen in der Steuerung und Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen haben uns sofort überzeugt. Er bringt die idealen Voraussetzungen mit, um uns durch den Börsengang und darüber hinaus zu führen - mit klarem Führungsstil, hohem Serviceanspruch und unternehmerischer Vision.

Ich freue mich sehr, Sören im Team zu haben, während wir gemeinsam weiteres finanzielles und operatives Wachstum anstreben, unser Produktportfolio erweitern, mehr Endkunden gewinnen, White-Label-Lösungen ausbauen und unser Partnernetzwerk erweitern."

Robin Lauber, Gründer bei Infinitas, fasst zusammen:

"HausVorteil hat die Kapitalmärkte weiterhin mit Bedacht evaluiert, und wir freuen uns über die Fortschritte des Unternehmens in Richtung Börsengang. Dies stellt einen wichtigen Schritt dar, um Wachstum zu beschleunigen, das Produktangebot zu erweitern und neue Märkte zu erschließen.

Der gesellschaftliche Nutzen von HausVorteil sowie das überzeugende Geschäftsmodell sind weiterhin solide. Das Modell des Teilverkaufs oder des Vollverkaufs mit Wohnrecht ermöglicht es Immobilieneigentümern, ihr Wohneigentum an veränderte Lebensumstände anzupassen. Die Verbindung aus sozialem und finanziellem Mehrwert ist der Grund, warum wir das Unternehmen unterstützen - und wir blicken gespannt auf die Zukunftspläne."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

John West / Llewellyn Angus / Lily Pearce, Rosewood

Tel: +44 207 653 8705

langus@rosewoodpr.co.uk

Über HausVorteil

Als erfahrene Immobilien- und Finanzexperten bieten wir unseren Kunden transparente, faire und vor allem individuelle Lösungen rund um den An- und Verkauf von Immobilien.

Mit unseren Finanzierungs- und Vermittlungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer bieten wir individuelle Services aus einer Hand.

Was uns auszeichnet: eine klare Produktstrategie, schlanke Prozesse, smarte digitale Lösungen mit einem klaren Fokus auf B2B-Vertrieb und ein hochmotiviertes Team.

HausVorteil ist die Serviceplattform für alle Finanzierungsformen rund um Immobilien. Über 300 Partner in ganz Deutschland beraten zu unseren intelligenten HausVorteil-Lösungen für Immobilieneigentümer.

Wir machen Immobilienvermögen nutzbar.

