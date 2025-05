Erfurt (ots) -Es beginnt mit Morgennebel über dem Thüringer Wald. Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die spitzen Baumwipfel, während ein Mountainbiker die Serpentinen des Kammweges hinunter rauscht - jeder Atemzug fühlt sich kühl und weit an. Der Moment? Frei. Nicht nur in der Natur, sondern im Kopf.Freiheit, so stellt man schnell fest, hat viele Gesichter in Thüringen. Und das Jahr 2025 macht sie sichtbarer denn je. Denn kaum ein anderes Reiseziel verknüpft die Sehnsucht nach Weite, Geschichte und Selbstbestimmung so kraftvoll wie der Freistaat in der Mitte Deutschlands. Es ist ein Ort, an dem Vergangenheit auf Gegenwart trifft und daraus etwas Neues entsteht.Mühlhausen und Bad Frankenhausen: Kleine Städte ganz großZum Beispiel in Mühlhausen. Wer hierher reist, betritt eine Stadt, in der Freiheit einst erkämpft wurde. Hier begann sie, die erste große Freiheitsbewegung Deutschlands: der Bauernkrieg von 1525. In der ehrwürdigen Kornmarktkirche in Mühlhausens mittelalterlichem Stadtkern ist Reformator und Revolutionär Thomas Müntzer allgegenwärtig. An diesem Ort beleuchtet die diesjährige Thüringer Landesausstellung "freiheyt 1525" ein halbes Jahrhundert später jene Zeit, als Menschen für Gerechtigkeit, Teilhabe und ein besseres Leben aufstanden. Nur wenige Schritte weiter, im Museum St. Marien sowie auch dem Museum Allerheiligenkirche oder im Kulturhistorischen Museum wird die Landesausstellung in drei thematischen Bereichen fortgeführt. Mehr als 400 Ausstellungsstücke erzählen noch bis 19. Oktober 2025 von Mut und Aufbruch - und schaffen zugleich Verbindungen ins Jetzt. Denn die zentrale Frage lautet: Was bedeutet Freiheit eigentlich heute?Von Mühlhausen ist es nicht weit nach Bad Frankenhausen, circa eine Stunde über die Bundesstraße. Das schon von weitem sichtbare Panorama-Museum auf dem Schlachtberg zeigt nicht nur das monumentale Bauernkriegspanorama des deutschen Malers Werner Tübke, sondern widmet sich ebenfalls dem Gedenken an 1525. Im Rahmen der Landesausstellung werden dem Panoramabild die historischen Vorbilder im Original zur Seite gestellt und in die Epoche von Humanismus, Renaissance und Reformation eingebettet.Tourismuskampagne zeigt lebendige FreiheitDoch Thüringen bleibt nicht im Gestern. Die Werbekampagne "Freiheit 2025" der touristischen Marketinggesellschaft Thüringer Tourismus GmbH schlägt den Bogen in die Gegenwart. Auf der Website freiheit.thueringen-entdecken.de beginnt eine inspirierende Reise, die zeigt, wie sich Freiheit anfühlen kann: als Naturerlebnis, Gedankenanstoß oder Kulturerfahrung. Das "Freispiel", so ein Motiv der aktuellen Kampagne, lässt sich an lauen Sommerabenden mit Musik an vielen Orten Thüringens erleben, zum Beispiel mit Kulturfestivals und Theaterstücken in Erfurt oder Jena. Hier heißt Freiheit: Ausdruck, Vielfalt und Kreativität.Auch Weimar, Stadt der Dichter & Denker, trägt 2025 ein großes Thema: 250 Jahre Goethes Literaturklassiker "Faust". Das Jubiläum wird mit einem ganzen Veranstaltungsjahr gefeiert. Lesungen, Theaterinszenierungen, Ausstellungen und Sonderführungen machen die Klassikerstadt zum Treffpunkt für Kulturfans. Hier wird ein weiteres Motiv der Kampagne lebendig: Der "Freigeist" durchzieht die Straßen Weimars wie ein unsichtbarer, charmanter Begleiter.Inspirierende Orte der FreiheitWer neben Kultur auch Natur sucht, findet in Thüringen nicht nur Wald, sondern Weite. Der Rennsteig, einer der bekanntesten Höhenwanderwege Deutschlands, führt über Bergrücken und durch tiefe Täler - ein echtes Sinnbild für den in der Kampagne beworbenen "Freiraum". Das zeigen die Motive eindrücklich: mit Innehalten im Lichtspiel des Waldes, beim Höhen-Rausch an imposanten Kletterfelsen oder auf Sternschnuppen-Suche in der Thüringer Rhön. Doch Freiheit in Thüringen ist auch Reflexion. In Erfurt etwa, wo 1850 das Unionsparlament über Deutschlands demokratische Zukunft beriet, oder in kleinen Gedenkstätten am ehemaligen Grenzstreifen "Grünes Band", das einst trennte und heute verbindet.Ob Freiheyt, Freispiel, Freigeist oder Freiraum: Es sind genau diese verschiedenen Nuancen, die Thüringen im Jahr 2025 zu einem Top-Reiseziel machen. Und am Ende dieser Reise? Ein Gefühl, das bleibt. Denn das Urlaubsland für Freiheitsliebende bietet Raum für alles, was das Herz begehrt und den Geist beflügelt.Pressekontakt:Theresa WolffPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 361 3742240Mobil: +49 (0) 171 2675325Fax: +49 (0) 361 3742299t.wolff@thueringen-entdecken.dewww.thueringen-entdecken.deOriginal-Content von: Thüringer Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133115/6031290