Der Dax startete stark in den Mai, statt "Sell in May…" gab es bisher eine Rekordjagd. Diese dürfte sich auch im heutigen Handel fortsetzen, nachdem China und die USA "substanzielle Fortschritte" nach den Handelsgesprächen am Wochenende verkündet haben. Nur rund einen Monat brauchte der deutsche Leitindex, um den massiven Kurseinbruch nach dem Trump-Zollschock wieder wettzumachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...