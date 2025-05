Die Aktienmärkte dürften am Montag deutlich fester in die neue Woche starten, nachdem die USA und China "substanzielle Fortschritte" in ihren Handelsgesprächen verkündet haben. Die Kontrakte auf den S&P 500-Index stiegen über das Wochenende um 1,5%. Doch mehr als warme Worte haben die beiden Weltmächte bisher nicht geliefert. Um die Erholungsrallye an den Aktienmärkten weiter ...

