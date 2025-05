FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gefallen. Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China sorgte zu Beginn der Handelswoche für Auftrieb bei der US-Währung, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug unter Druck geriet. Der Euro wurde bei 1,1235 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitag.

Bei ihren Zollgesprächen haben China und die USA nach Angaben der chinesischen Delegation eine "Reihe wichtiger Übereinstimmungen" erreicht. Die USA sprachen bereits von einer Einigung. Nähere Details eines möglichen Abkommens wurden nicht bekannt. Für diesen Montag haben die Länder eine gemeinsame Erklärung angekündigt.

Zudem hatte sich die Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, für eine eher zurückhaltende Geldpolitik ausgesprochen. "Eine Politik der ruhigen Hand bietet die beste Absicherung gegen eine Vielzahl möglicher Entwicklungen", sagte Schnabel am Wochenende in einer Rede bei einer Veranstaltung der Stanford University in Kalifornien. Durch die Politik der ruhigen Hand könne eine Überreaktion auf die US-Zollpolitik und deren Auswirkungen auf die Inflationserwartungen vermieden werden.

EZB-Direktorin Schnabel verwies in ihrer Rede auf die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone, die laut einer jüngsten Umfrage der Notenbank im Vergleich zum vergangenen Herbst gestiegen sind. Zuletzt hatte die EZB die Leitzinsen Mitte April um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die nächste Zinssitzung steht im Juni auf dem Programm.

Konjunkturdaten dürften hingegen im Tagesverlauf nicht für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Sowohl in der Eurozone als auch in den USA werden keine wichtigen Wirtschaftsdaten erwartet./jkr/jha/