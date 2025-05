Rothenburg (ots) -Die Grosshändlerin Pistor beliefert ihre Ostschweizer Kundschaft seit heute früh ab ihrer neuen Verteilzentrale in Sennwald. Täglich werden bis zu 85 Tonnen Lebensmittel und Waren an Bäckereien, Gastronomiebetriebe und den Gesundheitsmarkt ausgeliefert. Im Mittelpunkt steht dabei die Nachhaltigkeit.Nach einer Bauzeit von rund einem Jahr war es heute Morgen soweit: Die neue Pistor-Verteilzentrale nahm ihren Betrieb auf. Neu werden die Ostschweizer Kunden der Grosshändlerin direkt ab Sennwald versorgt. "Der Start hat reibungslos geklappt", freut sich Pistors Logistikleiter Richard Betschart. "Dank unseren stetigen Investitionen in die Infrastruktur hat die Pistor-Kundschaft die zuverlässigste und effizienteste Lieferkette zur Hand, die es am Grosshandelsmarkt gibt." Insbesondere ermöglicht die Verteilzentrale Ostschweiz kürzere Wege und eine nachhaltige Belieferung. "Nachhaltigkeit ist ein grosses Anliegen unserer Kundschaft - und diesem Anliegen kommen wir gerne nach". So transportiert Pistor die Waren über Nacht per Zug vom Hauptsitz in Rothenburg nach Sennwald, bevor sie mit Lastwagen weiterverteilt werden. Dies spart jährlich über 400'000 Strassenkilometer ein. Ausserdem ist das Gebäude aus Holz gebaut, was 670 Tonnen CO2 verhindert, und es sind eine Solaranlage, ein Erdspeicher sowie eine Regenwasser-Waschstrasse für die Last- und Bahnwagen in Betrieb.21 Mitarbeitende und 14 Lastwagen im EinsatzPistor beliefert längst nicht mehr nur Bäckereien-Confiserien, sondern auch die Gastronomie und den Gesundheitsmarkt. Das Unternehmen wächst laufend. Entsprechend gross sind die Ausliefervolumen: "Wir rechnen ab Sennwald mit täglichen Auslieferungen von bis zu 85 Tonnen", weiss Richard Betschart. 21 Mitarbeitende sind vor Ort tätig, darunter grösstenteils Lastwagenfahrerinnen und -fahrer. Drei der 14 Lastwagen werden elektrisch angetrieben - eine Zahl, die in den nächsten Jahren auf acht steigen wirdPressekontakt:Patrick Eigenmann, Verantwortlicher UnternehmenskommunikationTelefon: +41 41 289 83 25Email: media@pistor.chOriginal-Content von: Pistor Holding Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060118/100931513