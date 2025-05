Der Appetit der Wall Street auf Bitcoin scheint unersättlich. Insbesondere der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock, IBIT, entwickelt sich zum absoluten Star am ETF-Himmel und zieht institutionelle Gelder magisch an. Und der größte Fisch im Teich ist mittlerweile kein Geringerer als der Investmentbanking-Gigant Goldman Sachs, der seine IBIT-Bestände im ersten Quartal kräftig aufstockte.An den letzten 20 Handelstagen in Folge konnte der BlackRock Bitcoin-ETF IBIT Nettozuflüsse verbuchen. Das ist die längste ...

