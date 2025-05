Im Wertpapierhandel liegt die Aktie von JDcom aktuell im Plus. Das Papier notiert gegenwärtig bei 15,46 Euro. Ein Preisanstieg in Höhe von 31 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von JDcom. Am Aktienmarkt zahlen Anleger derzeit 15,46 Euro für die Aktie. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt steht der Anteilsschein von JDcom nicht so gut da.

Den vollständigen Artikel lesen ...