Düsseldorf/ Hamburg (ots) -303 Gewinner*innen mit insgesamt 404 Losen freuen sich über den Mai-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude hatten dabei zwei Nachbar*innen - dank ihres gezogenen Postcodes 22547 NC gewinnen sie zusammen 700.000 Euro. Lotterie-Glücksbote Felix Uhlig hat einen der beiden Glückspilze und alle weiteren Gewinner*innen aus der Postleitzahl persönlich überrascht. Und auch der gute Zweck gewinnt immer mit, denn dank aller Teilnehmer*innen in Hamburg konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits 233 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit fast 5,5 Millionen Euro fördern. Darunter auch StrassenBLUES e.V. und Viva con Agua ARTS gGmbH, die am Samstag jeweils mit einem Förderscheck in Höhe von 30.000 Euro überrascht wurden.Der Jubel dürfte bis auf die Partymeile Reeperbahn zu hören gewesen sein: Am Samstag überraschte ein Team der Deutschen Postcode Lotterie 303 Gewinner*innen mit dem Mai-Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei zwei Teilnehmer*innen, die dank ihres gezogenen Postcodes 22547 NC über die unglaubliche Summe von 700.000 Euro jubeln durften.Ein Volltreffer nach nur zwei MonatenErst seit März nimmt Jörg* bei der Deutschen Postcode Lotterie teil, und schon hat er das große Los gezogen. Er gewinnt im Postcode 22547 NC dank seines Loses unglaubliche 233.333 Euro. Dabei hatte Jörg im Vorfeld noch mit seinem Sohn Mike* gewettet: "Er war sich sicher, dass es richtig viel wird - sechsstellig. Ich dachte eher, es wird vielleicht ein kleinerer Betrag", erzählt er lachend. Jetzt hat sein Sohn Recht behalten, und Jörg schmiedet bereits erste Pläne: "Ich bin in Scharbeutz/Haffkrug aufgewachsen und war dort mit meinem Kumpel immer Wasserski fahren. Vielleicht wird es ja eine kleine Hütte mit Meerblick - das wäre ein echter Traum."Neben Jörg gibt es eine weitere Gewinnerin im gezogenen Postcode. Da sie mit zwei Losen bei der Soziallotterie teilnimmt, freut sie sich sogar über die doppelte Summe: 466.666 Euro. Mit ihnen jubeln 301 weitere Glückspilze in der Postleitzahl 22547. Sie teilen sich mit ihren insgesamt 401 Losen ebenfalls 700.000 Euro, was 1.745 Euro pro Los entspricht. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 58 Gewinner*innen dürfen sich somit über 3.490 Euro freuen, 21 über 5.235 Euro.Postcode-Party in HamburgAm Samstagnachmittag trafen sich alle Gewinner*innen zusammen mit Nachbar*innen, Angehörigen und Freunden zur großen Scheck-Überraschung am Oberhafen in Hamburg. Auf dem Gelände der Hanseatischen Materialverwaltung, einem gemeinnützigen Fundus für Theater- und Filmrequisiten, den die Soziallotterie bereits seit vier Jahren fördert, feierten alle gemeinsam den Monatsgewinn.Überraschung für den guten Zweck: Zwei Organisationen erhalten je 30.000 EuroBeim Gewinnerfest wurden nicht nur die Glückspilze gefeiert - auch zwei Hamburger Organisationen wurden mit einem Scheck in Höhe von jeweils 30.000 Euro überrascht: Vom StrassenBLUES e.V.wird das ProjektStrassenHILFEgefördert - eine Initiative, die armutsbetroffene Menschen begleitet, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. In Nachbarschaften benachteiligter Hamburger Stadtteile werden Orte für Dialog, Erfahrungsaustausch und kreative Interaktion geschaffen. Und auch die Viva con Agua ARTS gGmbH erhielt für die Umsetzung der Millerntor Gallery #13 - ART CREATES WATER einen Förderscheck in Höhe von 30.000 Euro. Möglich wird diese Unterstützung nur dank der Teilnehmenden in diesem Bundesland. So konnten allein in Hamburg bereits 233 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit fast 5,5 Millionen Euro gefördert werden.Was ist ein Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Dabei wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.Hamburg zum zweiten Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Hamburg konnten sich bereits über einen Monatsgewinn freuen. Im Juli 2022 jubelte ein Gewinner im Postcode 22177 LN über 700.000 Euro. Eine große Gewinnergruppe freute sich über weitere 700.000 Euro, weil sie in der dazugehörigen Postleitzahl wohnen und ebenfalls teilnahmen.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h., es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 14,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.Pressekontakt:Presse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTel: +49 211 94 28 38 40E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6031324