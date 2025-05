München (ots) -- Großer Umbau im Supermarkt, verstopfte Rohre und verwirrte Mitarbeiter- Start der neuen Folgen von "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag, 12.05., bis Freitag, 16.05., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Der Supermarkt zwischen dem Eigelstein und dem Kölner Hauptbahnhof ist nicht nur gut besucht - er hat längst Kultstatus erreicht. Deshalb wurde vor kurzem umgebaut. Jetzt ist der Laden nicht nur moderner gestaltet, sondern er hat auch einige neue Geräte erhalten und das Lebensmittel-Sortiment wurde erweitert. Unter anderem gibt es ab sofort Selbstbedienungskassen, eine vergrößerte Getränke- und Spirituosenabteilung und auch die Fleischtheke wurde um eine zusätzlichen Heißtheke erweitert. Bei all den Neuerungen haben nicht nur die Käufer Schwierigkeiten die gesuchten Lebensmittel zu finden, auch die Mitarbeiter sind verwirrt und müssen sich erst wieder zurechtfinden.Beim Umbau wurde eine neue Toilette installiert. Diese scheint nun Probleme zu machen, denn es tropft auf einmal von der Decke. Marktleiter Metin hat einen Verdacht: Beim Umbau wurde nur ein einziges Rohr eingebaut, durch das sowohl Wasser als auch das Fett aus der Metzgerei abfließen sollten. Das war wohl keine gute Idee - jetzt ist das Rohr komplett verstopft. Es muss schnell gehandelt werden, denn der unangenehme Geruch breitet sich bereits im Laden aus. Kann Metin das Problem beheben?Bei allen Mitarbeitern ist ein Ereignis noch immer deutlich spürbar. Im vergangenen Jahr ist Mitarbeiterin und Kollegin Sophie Russel sehr plötzlich verstorben. Der Tod der 56-Jährigen geht allen bis heute nah. Zum Andenken an die stets gut gelaunte Kassiererin verewigen die Kollegen sie im Supermarkt in Form einer bronzefarbenen Plakette.Die Supermarktdetektive sind seit der Neueröffnung öfter in Alarmbereitschaft. Immer häufiger kommt es zu Diebstählen, unter anderem aufgrund der Selbstbedienungskassen. Hasan hat ein gutes Auge auf den zweistöckigen Markt und kann einen versuchten Ladendiebstahl aufdecken. Eine Frau wollte Alkohol und Thunfisch klauen. Welche Konsequenzen erwarten sie nun?"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - ab Montag, den 12. Mai, von montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":Die Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" gibt exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Die Zuschauer können sich auf humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente freuen, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100931521