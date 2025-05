Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Das tragbares Klimagerät der dritten Generation von EcoFlow kommt pünktlich zum Sommer und bietet ultimativen Komfort am Strand, auf dem Campingplatz oder beim Grillen im HinterhofEcoFlow (https://www.ecoflow.com/de), ein führender Anbieter von tragbarer Energie und umweltfreundlichen Energielösungen, hat heute seine neueste Innovation vorgestellt: das tragbares Klimagerät und Heizung WAVE 3 (https://www.ecoflow.com/de/wave-3-portable-air-conditioner?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=wave3_launch_brand) und setzt damit seine Mission fort, Outdoor-Enthusiasten Komfort und Bequemlichkeit zu bieten.Die WAVE 3 baut auf seinen Vorgängern auf und bietet sinnvolle Verbesserungen für Camping, Reisen mit dem Wohnmobil und Outdoor-Aktivitäten, während es gleichzeitig Zuverlässigkeit und Komfort bietet, wie z. B. Tragbarkeit, langlebige Batterien und erstklassige intelligente Bedienelemente für eine einfache Bedienung.Yuchen Zhao, Geschäftsführer von EcoFlow Europa, kommentierte: "Während der Entwicklung des WAVE 3 haben wir aktiv echtes Feedback von Nutzern der vorherigen Generation intelligenter tragbarer Geräte einfließen lassen, um für ein noch komfortableres Reiseerlebnis zu sorgen. Die WAVE 3 verfügt über ein effizienteres und leistungsfähigeres Temperiersystem sowie intelligentere Modi und Funktionen, die eine wirklich tragbare, drahtlose, intelligente und komfortable Nutzung ermöglichen."Aufbauend auf über zwei Jahren Feedback von Nutzern liefert die WAVE 3 durch die Einführung mehrerer intelligenter neuer Funktionen sinnvolle Verbesserungen:Echte kabellose MobilitätVersorgt durch eine eingebaute Batterie ist keine Installation erforderlich und sorgt für echte kabellose Mobilität. Ob bei Versammlungen im Freien oder an nicht mit einem Netz versorgten Standorten - sie ist überall dort einsetzbar, wo Sie sie brauchen. Ihre 1024-Wh-LFP-Batterie sorgt für bis zu acht Stunden Kühlung im Eco Modus. Mit einer Lebensdauer von 4 000 Ladezyklen behält sie 80 Prozent ihrer Kapazität für jahrelange zuverlässige Leistung und ist damit eine zuverlässige Wahl für Vollzeitabenteurer und Notstromversorgung.Leistungsstarkes Heizen und KühlenIn Räumen von 9-16 \u33a1 kann die WAVE 3 mit ihrer Kühlleistung von 6100 BTU die Temperatur in nur 15 Minuten um bis zu 8\u2103. Ihre Heizleistung von 6800 BTU kann die Temperatur um 9\u2103.Ein intelligenteres KlimaerlebnisDie WAVE 3 geht über die Leistung hinaus - sie ist für intelligente, mühelose Klimatisierung konzipiert. Im Automatikmodus schaltet sie nahtlos zwischen Heizung und Kühlung auf Basis der Umgebungstemperatur um. Der Entfeuchtungsmodus hält geschlossene Räume trocken und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen in Wohnmobilen und kleinen Hütten. Die App führt auch den Haustierbetreuungs-Modus ein, der die Kühlung automatisch aktiviert, wenn die Temperatur im Auto 25 \u2103, und eine Warnung an den Benutzer sendet.Netzunabhängige Freiheit und umweltfreundliche EffizienzDie WAVE 3 ist in nur 75 Minuten vollständig aufgeladen und unterstützt mehrere Ladeoptionen, darunter Wechselstrom, Solar, KFZ Ladung und Laden mit dem EcoFlow-Batterieladegerät. Sie arbeitet mit dem verbessertem Kältemittel R290 im Vergleich zu herkömmlichen R32 und bietet eine verbesserte Effizienz und reduzierte CO2-Emissionen.Verfügbarkeit und FrühbuchervorteileDie WAVE 3 kostet 899 €, die WAVE 3 Zusatzbatterie 699 €, während WAVE 3 + Zusatzbatterie 1499 € kosten.Die WAVE 3 wird ab dem 12. Mai sowohl auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F6BKGTPT?maas=maas_adg_9ECAC34D4B0D6B9C153F406E91B330F0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) als auch auf der EcoFlow-Website (https://de.ecoflow.com/products/wave-3-portable-air-conditioner?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=wave3_launch_buy) erhältlich sein. Kunden, die ab dem 12. Mai bis zum Ende der EcoFlow Sommeraktion 2025 entweder die WAVE 3 oder das Bundle aus WAVE 3 + Batterie bei Amazon oder auf der EcoFlow-Website kaufen, erhalten einen Rabatt von 100 €.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Energielösungen, der sich für die Energieversorgung einer veränderten Welt einsetzt. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, der ERSTE zu sein, wenn es um Energielösungen geht - flexibel, innovativ, zuverlässig, einfach und gründlich - für Einzelpersonen und Familien, ob zu Hause, im Freien oder unterwegs. Mit einem smarten Produktionszentrum in China und Niederlassungen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits mehr als 5 Millionen Nutzer in 140 Märkten weltweit versorgt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ecoflow.com/de.