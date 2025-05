Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future ist letztlich daran gescheitert, die Hürde bei 132,03 zu überwinden und sich oberhalb der 21- und der 100-Tage-Linie zu halten, so die Analysten der Helaba.Das Indikatorenbild habe sich weiter eingetrübt. So würden sich MACD und Stochastic unterhalb der Signallinien gen Süden richten. Der klar unter 20 liegende ADX deute darauf hin, dass der vorhergehende Aufwärtsimpuls (bis 132,03) an Kraft verloren habe. Zur Ausbildung eines Abwärtstrends sei es aber noch nicht gekommen. Insofern sei zunächst die Unterstützung in Form des 38,2 %-Retracements (129,93) im Blick zu behalten, zumal dort auch die 55-Tage-Linie anzutreffen sei. (12.05.2025/alc/a/a) ...

