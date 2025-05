© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Erholung ja, schneller Anstieg der Kurse: Nein! Die Strategen des Finanzdienstleisters Evercore ISI sehen eher einen langsamen und volatilen Aufstieg aus dem Bärenmarkt, statt einer schnellen Erholung.Kein Kursfeuerwerk, sondern vielmehr ein langsamer und zäher Kraftakt: So sehen die Experten die kommenden Wochen und Monate am Markt. In einer Analyse vom 11. Mai beschreibt Stratege Julian Emanuel die Lage als angespannt: Die Inflation bleibe hoch, die US-Notenbank halte still und die Auswirkungen der Zollpolitik würden weiterhin die US-Wirtschaft belasten. "Trump hat nachgegeben und die Zölle vom 9. April pausiert", schreibt Emanuel. Das habe eine Kaufpanik ausgelöst und den Bärenmarkt …