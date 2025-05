Berlin, Kempten, Konstanz. (ots) -Die achte Auflage der Trendstudie "Jugend in Deutschland" 2025 wird am 20. Mai in einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Dieses Jahr ist zum zweiten Mal eine Erweiterung auf die Generationen bis 69 Jahre inkludiert. Unter der Studienleitung von Simon Schnetzer mit seinen Co-Autoren Prof. Dr. Klaus Hurrelmann und Dr. Kilian Hampel werden mit drei Gästen online die Ergebnisse im Überblick vorgestellt.Die Trendstudie "Jugend in Deutschland 2025 mit Generationenvergleich" basiert auf einer repräsentativen Befragung von 2.027 Personen im Alter von 14 bis 29 Jahren. Die Längsschnittstudie wird seit dem Jahr 2020 in regelmäßigem Abstand wiederholt und erscheint zum zweiten Mal mit Generationenvergleich, wofür 4.007 Personen im Alter von 30 bis 69 Jahren befragt wurdenDie Studie wird am 20. Mai 2025 um 10 Uhr online vom Autorenteam vorgestellt:- Simon Schnetzer (Studienleitung), Jugendforscher und Speaker, Kempten im Allgäu- Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Hertie School, Berlin- Dr. Kilian Hampel, Universität KonstanzGäste der Online-Pressekonferenz:- Prof. Dr. Nina Kolleck, Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam- Maja Zaubitzer, Stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz- Eva Johanna Egg, Co-Founder, CEO @scripe.ioWeitere Informationen: www.simon-schnetzer.com/jugendstudienBeschreibung der Generationen X, Y, Z, alpha: https://www.simon-schnetzer.com/wissenHinweis zur Aufzeichnung der Pressekonferenz:Mit Anmeldung zur Pressekonferenz und Einwählen ins Zoom-Meeting erklären Sie sich einverstanden, dass die ZOOM-basierte Online-Pressekonferenz aufgezeichnet, archiviert, gespeichert und auf YouTube bzw. anderen möglichen Kanälen abrufbar sein wird. Ebenfalls erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Pressekonferenz parallel im Live-Streaming öffentlich angeschaut werden kann bzw. in Ton und Bild von Medien publiziert werden kann.Wenn Sie das nicht möchten, erhalten Sie einen Link zum öffentlichen Live-Streaming.Pressematerialien mit Sperrfrist-Auflage erhalten Sie gerne zeitnah zur Einladung, wenn Sie uns dazu ein Signal geben.Bitte beachten Sie unbedingt die Sperrfrist 20. Mai 2025, 11 Uhr.Der ursprünglich geplante Termin der Studienvorstellung am 06. Mai 2025, wurde aufgrund der Terminüberschneidung mit der Wahl des deutschen Bundeskanzlers durch die Mitglieder des Deutschen Bundestags am 06. Mai 2025, verschoben.Hinweis zur DS-GVO: Mit Anmeldung zur Online-Pressekonferenz und / oder Abruf von Presseinformationen geben Sie uns Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer beruflichen Kontaktdaten. Diese Speicherung können Sie jederzeit widerrufen.Hinweis zum EU AI Act in Verbindung mit datenschutzrelevanten Informationen: Diese Presseeinladung wird auch über das System von news aktuell GmbH verbreitet. Damit ist dies veröffentlichungspflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.newsaktuell.de/datenschutz/ (Stand 24.04.2025).Pressekontakt:Anmeldung zur Online-Pressekonferenz: Bitte melden Sie sich so bald wie möglich bei Ulrike Propach presse@simon-schnetzer.com oder 0178 41 55 391 an. Sie erhalten dann gerne den Zugangslink zur ZOOM Online Pressekonferenz.V.i.S.d.P. für die Presseeinladung ist Simon Schnetzer.Original-Content von: Simon Schnetzer / Studie "Jugend in Deutschland", übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150777/6031391