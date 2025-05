© Foto: MARTIAL TREZZINI - KEYSTONE

Die Ankündigung eines Handelsdeals zwischen den USA und China am Sonntag lässt Hoffnungen auf ein Ende des festgefahrenen Zollkonflikts aufkommen.Die Regierung der Vereinigten Staaten hat am Sonntagabend überraschend die Einigung auf ein neues Handelsabkommen mit China verkündet. Die Ankündigung folgt auf ein intensives Verhandlungswochenende in Genf, bei dem ranghohe Vertreter beider Wirtschaftsmächte zusammenkamen. Beide Seiten verständigten sich auf eine 90-tägige Pause in der der Großteil ihrer wechselseitigen Strafzölle deutlich gesenkt werden. Statt der bisherigen 125 Prozent-Abgaben sollen künftig nur noch 10 Prozent auf die meisten Warengruppen erhoben werden. Ausgenommen bleibt …