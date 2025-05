Krypto News: USA und China einigen sich im Handelskrieg! Wie reagiert Bitcoin (BTC) jetzt?

Die letzten Wochen waren chaotisch, denn die USA starteten Handelskriege mit einer ganzen Reihe an Ländern. Dies beeinflusste nicht nur die Finanzwelt negativ, sondern auch der Krypto-Markt musste sich dem schlechten Sentiment geschlagen geben. Dies besserte sich erst etwas, nachdem die USA und 75 Länder eine Pause von 90 Tagen auf die aktuellen Zölle ausgehandelt hatten.

Doch lange blieben die USA und China weiterhin im Streit, der so stark eskalierte, dass es zwischenzeitlich über 120 Prozent an Strafzöllen auf die Waren des jeweils anderen Landes gab. Jetzt kam es allerdings zu einer Einigung zwischen den beiden Nationen, was sich sofort positiv auf Bitcoin und Co. ausgewirkt hat.

90 Tage Pause: So wirkt sich das Handelsabkommen auf den Krypto-Markt aus

In den kommenden drei Monaten werden die USA und China weiterhin über die Zollpolitik diskutieren und versuchen, ein langfristiges Handelsabkommen zu finden. Während dieses Zeitraums werden die aktuellen Tarife stark reduziert: Während die USA die Einfuhrzölle von 145 Prozent auf 30 Prozent reduzieren, wird China die Tarife von 125 Prozent auf 10 Prozent senken. Das behauptet zumindest die BBC in ihrem Live-Report in den heutigen Morgenstunden. Das neue Abkommen wird für 90 Tage gelten und ab dem 14. Mai in Kraft treten.

Der Krypto-Markt und vor allem Bitcoin reagierten positiv auf diese Entwicklung. Zwischenzeitlich stieg der BTC-Preis erst vor einigen Stunden über die Marke von 105.000 US-Dollar, nachdem er zuvor für 103.500 US-Dollar gehandelt wurde. Viele Krypto-Experten spekulieren bereits, dass in den kommenden Stunden oder Tagen ein neues Allzeithoch erreicht werden wird.

US & China have a deal.



This means we'll see an ATH for Bitcoin soon.



And I think we'll stall here for a little bit, where Altcoins continue to show strength. pic.twitter.com/v7h12ymx9U - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 12, 2025

Wie stark der Bitcoin Kurs steigen wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Klar ist allerdings, dass bereits in den vergangenen Tagen das Interesse am BTC-Token stark zugenommen hat. So verraten zum Beispiel die aktuellen Daten von The Block, dass institutionelle Anleger in der vergangenen Woche erneut über eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin-Spot-ETFs investiert haben. Sollte das internationale Interesse durch den neuen Handelsdeals noch weiter ansteigen, könnte Bitcoin bald über die Marke von 110.000 US-Dollar steigen.

Davon profitieren können dann nicht nur BTC-Käufer, sondern auch der Altcoin-Markt, der bereits jetzt erste positive Veränderungen verzeichnet. Auch Anleger, die in den weltweit ersten Bitcoin-Meme-Token investiert haben, könnten dann von einem neuen BTC-Allzeithoch profitieren. Denn abhängig davon, wie stark der Bitcoin Kurs ansteigt, könnten die BTC Bull ($BTCBULL) Anleger erste BTC-Aidrops erhalten.

Bitcoin-Airdrops und mehr: So profitieren BTCBULL-Investoren vom BTC-Hype

Das Projekt BTC Bull ist besonders stark an die Ereignisse rund um die größte Kryptowährung der Welt gekoppelt und vergibt zum Beispiel BTC-Airdrops, sobald ein neues Allzeithoch wichtige Meilensteine erreicht. So lässt sich im offiziellen Whitepaper nachlesen, dass diese Bitcoin-Airdrops ausgezahlt werden, wenn zum ersten Mal die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar erreicht wurden.

Doch nicht nur dadurch können BTCBULL-Käufer von steigenden Bitcoin Kursen profitieren. Denn sobald das alte Allzeithoch um 25.000 US-Dollar überschritten wird, werden jedes Mal eine Million BTCBULL-Token verbrannt. Dies soll zu einer Verknappung am Markt führen, was wiederum den Preis in die Höhe treibt.

Erfahre alles zum BTC Bull Presale!

Derzeit läuft der Vorverkauf des nativen BTCBULL-Tokens auf Hochtouren: Bereits über 5,6 Millionen US-Dollar an Kapital wurden so gesammelt. Außerdem gibt es ein erstes Staking-Programm, das im Presale bereits genutzt werden kann.

Wer noch heute BTCBULL-Token erwirbt, kann diese direkt anlegen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 73 Prozent erhalten. Dieses erste Staking-Angebot soll ganze zwei Jahre nach dem Coin Launch aktiv bleiben, um auch langfristig planenden Anlegern die Chance zu geben, ein passives Einkommen zu erzielen.

Investiere jetzt in den BTCBULL-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.