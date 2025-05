Lausanne (ots) -Der erste Schweizer Start-up-Accelerator im Bereich Frauengesundheit, Tech4Eva, geht in die fünfte Runde. Die diesjährige Ausgabe verzeichnet einen erneuten Anmelderekord von 195 Start-ups aus 42 Ländern. Unter den ausgewählten 16 Unternehmen, sind auch vier Start-ups aus der Schweiz.Der FemTech-Sektor wächst und wächst: Laut neusten Zahlen erreicht er dieses Jahr 60 Milliarden U.S. Dollar Umsatz und soll sich in den nächsten acht Jahren verdoppeln. Dies ist auch bei den Bewerbungen für eine Teilnahme am einzigen Schweizer Fem-Tech-Accelerator, Tech4Eva, spürbar. Das von der Groupe Mutuel und dem EPFL Innovation Park gegründete Programm verzeichnet zum fünften Mal in Folge einen Anmelderekord: 195 Start-Ups aus 42 Ländern wollten dieses Jahr am sechsmonatigen Programm teilnehmen und ihre innovativen Lösungen für die Frauengesundheit weiterentwickeln. 87% der Unternehmen werden von Frauen geführt. Sie sind in unterschiedlichen Entwicklungsphasen: Von der Orientierungsphase mit Idee oder Vorprodukt, bis hin zu wachsend oder einkommensgenerierend."Wir freuen uns sehr über die zunehmende Sichtbarkeit und den Einfluss von Tech4Eva. Dieses Jahr haben wir mehr wissenschaftlich orientierte Start-ups ausgewählt, die sich auf frauenspezifische Krebserkrankungen und Gesundheitsprobleme konzentrieren. Es ist uns wichtig, die angewandte Forschung im Bereich FemTech zu fördern, um die Lücke zwischen Innovation und Markteinführung zu schliessen," sagt Lan Zuo Gillet, Leiterin von Tech4Eva des EPFL Innovation Park.Gefördert werden 16 Start-ups16 Start-ups aus elf Ländern wurden aus den Bewerbungen ausgewählt und beginnen das diesjährige Förderprogramm mit der heutigen Eröffnungszeremonie in Lausanne. Darunter sind auch vier Start-ups aus der Schweiz: Menoqueens aus Bern, Molesense aus Neuchatel, Powerly aus Zürich und Xemperia aus Freiburg.Die ausgewählten Unternehmen bieten Lösungen für die reproduktive Gesundheit, für Mütter rund um die Geburt, Onkologie und frauenspezifische Gesundheit sowie gesundes Altern und die Menopause an."Der Gender-Data-Gap in der Medizin bekommt immer mehr Aufmerksamkeit, aber das Potenzial für Innovation ist nach wie enorm. Mit der Förderung von Start-ups durch Tech4Eva leisten wir unseren Teil, die Gesundheit von Frauen voranzubringen. Dabei kommt den Unternehmen ihre Agilität zugute - sie können schnell auf neue Erkenntnisse oder Trends reagieren und Lösungen anbieten", sagt Mariana Atilano Merinan, Leiterin Strategie, Innovation und Data der Groupe Mutuel.Eröffnungszeremonie rund um das Thema BrustkrebsAn der heutigen Eröffnungszeremonie im Rolex Forum in Lausanne werden die 16 Start-ups vorgestellt. Thematisch widmet sich der Event der Brustkrebs-Prävention. Neben weiteren Experten aus diesem Bereich, spricht Prof. Cathrin Brisken des Institute of Cancer Research in London und der EPFL in ihrer Keynote über die Rolle von Hormonen bei der Bekämpfung von Brustkrebs."Das Ziel meiner Forschung ist es, zu verstehen, wie wiederholte Expositionen gegenüber endogenen und exogenen Hormonen zur Entstehung von Brustkrebs beitragen, um die Krankheit besser verhindern und behandeln zu können", erklärt Prof. Brisken.Die Eröffnung findet am 12. Mai 2025 ab 15 Uhr im Rolex Forum in Lausanne statt. Eine Online-Übertragung der Veranstaltung finden Sie hier (https://www.tech4eva.ch/event/tech4eva-opening-conference-2025).Die 16 ausgewählten Start-ups:GIC Space: https://thehealthtech.org/company/gic-space/LAYCO: www.laycomedical.comMED SOL AI SOLUTIONS: www.medsol.aiMenoqueens: www.menoqueens.comMoleSense: www.molesense.choasicare: www.oasi.carePowerly: powerlyapp.wixsite.com/homePredica Diagnostics BV: www.predica-diagnostics.comRephimmune Biotechnology Inc.: www.rephimmune.comSalva Health: www.salvahealth.coSilatha: www.silatha.comSmartweave: www.smartweave.xyzTIMSER: www.preventix.globalWoost Ltd: www.woost.meXemperia: xemperia.comXena: www.xenadx.comAnsprechpartner für die Medien:Lisa Flückiger, Mediensprecherin Groupe MutuelTel. 058 758 90 04 - Mobile 079 534 77 26, lflueckiger@groupemutuel.chLan Zuo Gillet, Deputy Managing Director und Leiterin von Tech4EvaMobile 079 343 35 21, zuo@epfl-innovationpark.chOriginal-Content von: Groupe Mutuel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000969/100931525