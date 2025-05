Köln (ots) -Der Eurovision Song Contest steht vor der Tür - und niemand feiert ihn so leidenschaftlich wie Stefan Raab! Am 14. Mai um 20:15 Uhr werden RTL und RTL+ zur ESC-Bühne: Bei "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" lädt Raab zur spektakulären ESC-Party mit zahlreichen Legenden des Eurovision Song Contest.Mit dabei sind ESC-Kultmoderator Peter Urban, ESC-Ikone Conchita Wurst, der charmante Schweizer Publikumsliebling Luca Hänni, ESC-Star Nemo sowie Show-Liebling Elton, der zuletzt mit seinen Auftritten in der deutschen ESC-Vorentscheid-Jury begeisterte.Gemeinsam blicken sie zurück auf die schillerndsten Momente der ESC-Geschichte - mit exklusiven Backstage-Einblicken, packenden Live-Schalten und Insider-Talks mit Michelle Hunziker, Thorsten Schorn und vielen mehr. Und natürlich geht's auch um die deutschen Hoffnungsträger für den Eurovision Song Contest 2025: Abor & Tynna, die sich exklusiv bei den Proben begleiten lassen.Ob hinter den Kulissen, mitten im Fantrubel oder hautnah bei den Stars - Stefan Raab ist überall dabei und bringt das ESC-Feeling direkt ins heimische Wohnzimmer.Große Emotionen, legendäre Auftritte und jede Menge Überraschungen - "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" ist das ultimative Warm-up zum ESC-Finale! Ein Muss für alle Fans - direkt aus der ESC-Hauptstadt 2025."Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" ist eine Produktion von Raab Entertainment für RTL.Hier (https://media.rtl.com/oton/Chefsache-ESC-2025-Live-aus-Basel/) geht's zum Audio-Interview mit Stefan Raab.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deYvonne Wagner: Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deMirko Dzewas: Senior Manager Kommunikation & PR Audio RTL Deutschland | T: +49 221-456-74308 | mirko.dzewas@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6031472