Verliert Gold jetzt seinen Glanz, weil sich die USA und China wieder annähern?Gold, ein klarer Gewinner in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, könnte laut JPMorgan noch erheblich zulegen - vor allem dann, wenn internationale Anleger ihre Gewichtung in das Edelmetall erhöhen. Die Wall-Street-Bank prognostiziert, dass institutionelle Investoren im Ausland angesichts der derzeit angespannten makroökonomischen Lage beginnen könnten, ihr Verhältnis zu US-Anlagen neu zu überdenken. Sollten sie nur 0,5 Prozent ihrer US-Vermögenswerte in Gold umschichten, könnte dies den Goldpreis bis Anfang 2029 auf bis zu 6.000 US-Dollar pro Unze treiben, so die Einschätzung von JPMorgan. Kurzfritig könnte der …