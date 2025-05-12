DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NATURGY FINANCE 16/26 MTN XS1396767854 13.05.2025 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 17/27 MTN 2G4C XS1551446880 13.05.2025 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 18/28 MTN XS1755428502 13.05.2025 HZE/EOT
NATURGY FIN. 20/26 MTN XS2156506854 13.05.2025 HZE/EOT
NATURGY FIN.21/UND.FLR RV2A XS2406737036 13.05.2025 HZE/EOT
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