Die Börsen starten weltweit angesichts der handelspolitischen Entspannung zwischen den USA und China mit großen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Nicht jedoch die Rheinmetall-Aktie. Sie ist mit einem Minus von über -6% der große Verlierer im DAX. Was steckt hinter dem Kursrücksetzer des deutschen Rüstungskonzerns und sollten ihn Anleger für einen Kauf nutzen? Kommt der Frieden in der Ukraine? Der Kursverlust der Rheinmetall-Aktie ist auf mögliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...