Hagen (ots) -Viele Kosmetikerinnen führen ihr Studio mit Herzblut - doch oft bleibt es bei einer "Hobby-Selbstständigkeit", die mehr Aufwand als Ertrag bringt. Genau hier setzt Banu Suntharalingam an: Als Business-Mentorin für selbstständige Kosmetikerinnen unterstützt sie Frauen dabei, ihr Studio von einer nebenberuflichen Tätigkeit in ein wachstumsorientiertes Unternehmen zu transformieren. Wie aber funktioniert das in der Praxis?Viele Kosmetikerinnen starten ihre Karriere im kleinen Rahmen: ein Behandlungsraum im eigenen Zuhause, Kundentermine nach Verfügbarkeit, Einkünfte auf Nebenjob-Niveau. Doch mit dieser Struktur bleiben wesentliche unternehmerische Potenziale ungenutzt: Es fehlt an Zeit, Planungssicherheit, finanziellen Rücklagen - und oft auch an der Perspektive, wie sich das eigene Geschäft entwickeln kann. "Viele meiner Kundinnen sind fachlich hervorragend, befinden sich jedoch wirtschaftlich in einer Sackgasse", berichtet Banu Suntharalingam von Beautyholic. "Sie arbeiten viel, verdienen aber zu wenig. Und sie sind völlig von ihrer eigenen Arbeitskraft abhängig - was langfristig keine stabile Grundlage ist.""Unternehmerisch zu denken bedeutet, Entscheidungen nicht nur für den heutigen Tag zu treffen, sondern mit Weitblick - immer im Hinblick auf Wachstum, Unabhängigkeit und langfristige Sicherheit", fügt sie hinzu. Genau hier setzt Banu Suntharalingam mit ihrem Mentoring-Programm von Beautyholic an: Sie unterstützt Kosmetikerinnen dabei, ihre Selbstständigkeit auf ein neues Niveau zu heben - mit klaren Strukturen, wirtschaftlicher Stabilität und echter unternehmerischer Freiheit, ohne ihre fachliche Leidenschaft aus den Augen zu verlieren. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines stabilen Fundaments: ein klares Angebot, eine definierte Zielgruppe und ein tragfähiges Preismodell. Darauf folgen planbare Sichtbarkeit, Kundenbindung, Skalierung und Teamaufbau. Welche konkreten Schritte dafür nötig sind, erläutert Banu Suntharalingam anhand der folgenden sechs Impulse.Impuls 1: Von der Nebentätigkeit zum ernsthaften BusinessViele Kosmetikerinnen beginnen ihre Tätigkeit zunächst im kleinen Rahmen - als ergänzendes Einkommen oder flexible Lösung neben Familie und anderen Verpflichtungen. Doch wer dauerhaft mit dieser Haltung arbeitet, stößt schnell an klare Grenzen: Es fehlen Zeit, strategische Planung, finanzielle Puffer und Perspektiven für nachhaltiges Wachstum.Wer hingegen unternehmerisch denkt, erkennt: Ohne klare Prioritäten und Strukturen lässt sich kein stabiles Geschäft aufbauen. Es braucht den bewussten Entschluss, das eigene Studio nicht mehr als Nebentätigkeit zu sehen, sondern als verantwortungsvolles Unternehmen - mit allem, was dazugehört: wirtschaftlichem Denken, Planungskompetenz und dem Willen, für die eigene Zukunft aktiv die Weichen zu stellen.Impuls 2: Was echtes Unternehmertum ausmachtSelbstständig zu sein ist nicht gleichbedeutend mit Unternehmertum. Der entscheidende Unterschied liegt in der Denkweise: Unternehmerinnen handeln nicht nur im Tagesgeschäft, sondern mit strategischem Weitblick. Sie richten ihr Handeln auf Wachstum aus und überlegen gezielt, wie sie mehr erreichen können - effizienter, ressourcenschonender und nachhaltiger. Sie übernehmen nicht nur für ihr eigenes Einkommen Verantwortung, sondern auch für Mitarbeiter, Kundinnen, Finanzen und ihren professionellen Auftritt am Markt.Statt ausschließlich auf Sicherheit zu setzen, sind sie bereit, wohlüberlegte Risiken einzugehen - zum Beispiel durch Investitionen in Weiterbildung, moderne Technik oder neue Teammitglieder. Und sie denken voraus: an Rücklagen, Altersvorsorge, Skalierung und daran, wie das Geschäft auch ohne sie funktionieren kann. Echtes Unternehmertum schafft Freiräume - durch Planung, Systeme und Mut zur Entwicklung.Impuls 3: Was passiert, wenn man nicht unternehmerisch denkt?Wer sein Studio nur aus dem Bauch heraus führt und wichtige unternehmerische Entscheidungen aufschiebt, riskiert mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Viele Kosmetikerinnen arbeiten hart - doch ohne klare Struktur, finanzielle Rücklagen und eine Strategie zur Weiterentwicklung bleibt der Umsatz niedrig und das Wachstum aus.Die Folgen sind oft gravierend: Eine unerwartete Steuernachzahlung kann das Studio in Schieflage bringen. Ein kaputtes Gerät oder eine Krankheit kann den gesamten Betrieb lahmlegen. Es fehlt an Absicherung für die Zukunft - etwa in Form von Altersvorsorge oder Notfallreserven. Auch das Privatleben leidet: Weder bleibt Zeit für Familie und Erholung, noch entsteht finanzielle Freiheit. Ohne unternehmerisches Denken bleibt das Studio somit dauerhaft anfällig - trotz hoher persönlicher Einsatzbereitschaft.Impuls 4: Die Stufen des unternehmerischen AufbausUnternehmerisches Wachstum passiert nicht über Nacht - es folgt einem klaren, strukturierten Aufbau. Wer diesen Weg geht, durchläuft mehrere aufeinander aufbauende Phasen, die das eigene Studio Schritt für Schritt professionalisieren. Am Anfang steht ein überzeugendes Angebot: klare Leistungen, die messbare Ergebnisse bringen, und eine Zielgruppe, die gezielt angesprochen wird. Danach geht es darum, sichtbar zu werden - mit planbarem Marketing, das regelmäßig Buchungen generiert, statt auf Zufall zu setzen.Im nächsten Schritt rückt die Kundenbindung in den Fokus: Wiederkehrende Buchungen, Empfehlungen und sinnvolle Zusatzverkäufe sorgen für Stabilität. Wenn diese Basis steht, folgt die Skalierung - etwa durch den Aufbau eines Teams, das eingearbeitet und effizient ausgelastet wird. Parallel dazu entstehen feste Strukturen: Standardisierte Abläufe, Automatisierungen, klare Verantwortlichkeiten und messbare Kennzahlen. Am Ende dieses Prozesses steht die Transformation der Inhaberin zur echten Unternehmerin - mit einem Studio, das auch ohne ihre tägliche Anwesenheit funktioniert.Impuls 5: Die größten Blockaden - und wie man sie überwindetViele Kosmetikerinnen halten sich selbst unbewusst davon ab, unternehmerisch zu wachsen. Typische Gedanken wie "Ich kann das nur selbst richtig gut machen", "Ich will keine Verantwortung übernehmen" oder "Was, wenn es schiefgeht?" sind weit verbreitet - und verständlich. Doch genau diese Überzeugungen verhindern oft den nächsten Schritt.Der Schlüssel liegt darin, ein System zu schaffen, das unabhängig von der Inhaberin funktioniert. Wer Kunden professionell betreut und schult, ist auch in der Lage, Mitarbeiter einzuarbeiten. Wer merkt, dass die eigenen Kapazitäten erschöpft sind, muss lernen, Verantwortung abzugeben - nicht als Kontrollverlust, sondern als bewusste Entscheidung für Wachstum. Unternehmerisches Denken bedeutet: Man baut sich ein stabiles System, das nicht auf der eigenen ständigen Anwesenheit basiert - und das einem selbst, den Kunden, der Familie und dem Team Sicherheit und Perspektive gibt.Impuls 6: Das Ziel: Freiheit, Sicherheit und WachstumStudios, die konsequent unternehmerisch handeln, zeigen eindrucksvoll, was erreicht werden kann: Viele erzielen monatliche Umsätze von 60.000 bis 70.000 Euro - und das, ohne dass die Inhaberin noch selbst Behandlungen durchführt. Stattdessen sorgen klare Abläufe, geschulte Teams, transparente Kennzahlen und verlässliche Prozesse für Stabilität und Wachstum.Dieser Erfolg hat nichts mit Glück oder Zufall zu tun. Er ist das Ergebnis bewusster Entscheidungen, strategischer Planung und dem Mut, Verantwortung abzugeben und größer zu denken. Wer bereit ist, diesen Weg zu gehen, schafft nicht nur ein funktionierendes Unternehmen - sondern gewinnt Freiheit, Sicherheit und echte Zukunftsperspektiven.FazitKosmetikerinnen, die unternehmerisch denken und handeln, schaffen mehr als nur ein gut laufendes Studio - sie bauen ein stabiles, wachstumsfähiges Unternehmen mit Perspektive. Sie gewinnen nicht nur mehr Kundschaft, Umsatz und Struktur, sondern auch persönliche Freiheit, Sicherheit und eine echte Zukunft - für sich selbst, ihre Familie und ihr Team.Langfristiger Erfolg beginnt mit einem Wechsel im Mindset: Wer aufhört, alles allein stemmen zu wollen, und stattdessen beginnt, strategisch zu planen und Verantwortung zu teilen, legt den Grundstein für nachhaltiges Wachstum.Sie möchten Ihr Kosmetikstudio auf stabile unternehmerische Beine stellen - mit klaren Strukturen, planbarem Wachstum und mehr persönlicher Freiheit? 