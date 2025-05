Anleger in Kauflaune

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich zum Wochenauftakt in fester Verfassung. Positive Impulse aus den USA und China beflügeln die Stimmung an den Märkten. Auch internationale Börsen verzeichnen deutliche Aufwärtsbewegungen, getragen von Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Montag, dem 12. Mai 2025, stehen mehrere bedeutende makroökonomische Ereignisse im Fokus:

US-China-Handelsgespräche: Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und China in Genf wurden als "konstruktiv" bezeichnet, was die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt nährt. Beide Seiten signalisierten Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen, was die Märkte positiv aufnahm. US-Wirtschaftsdaten: Im Laufe der Woche werden wichtige US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter Inflationszahlen, Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion für April. Diese Daten könnten Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve geben.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Infineon Technologies AG: Infineon legt heute stark zu, nachdem das Unternehmen mit besser als erwarteten Quartalszahlen überzeugt und die Jahresprognose angehoben hat. Besonders die dynamische Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz sorgt für Aufwind - hier erwartet Infineon künftig Milliardenumsätze. Zudem unterstützt die positive charttechnische Lage mit frischen Kaufsignalen den kräftigen Anstieg der Aktie.

Siemens AG: Die Aktie des Technologiekonzerns verzeichnet Kursgewinne, unterstützt durch positive Analystenkommentare und eine starke Auftragslage im Bereich Infrastrukturlösungen.

ASML Holding NV: Der niederländische Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie verzeichnet Kursgewinne, gestützt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Chips und Investitionen in neue Fertigungstechnologien.



Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5K2L 25,96 23767 Punkte 21174,723743 Punkte 8,78 Open End DAX® Bear UG1256 2,69 23844,43 Punkte 23962,224046 Punkte 122,34 Open End DAX® Bear UG242X 12,46 23844,43 Punkte 24962,208043 Punkte 21,53 Open End LVMH Bull UG5BYP 1,63 525,4 EUR 360,177766 EUR 3,18 Open End DAX® Bull UG5FYH 10,05 23767 Punkte 22772,178658 Punkte 21,6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Renk Group Call UG4V9W 12,87 53,17 EUR 45,00 EUR 2,89 17.09.2025 Prosus Call UG1UQ6 0,5699 45,795 EUR 45,00 EUR 4,73 17.12.2025 EUR/USD Call HD6KQ1 1,57 1,11025 USD 1,16 USD 21,84 17.12.2025 DAX® Call UG5NH6 4,26 23679,00495 Punkte 24000,00 Punkte 23,41 20.06.2025 Banco Santander Call UG1UQU 1,12 6,749 EUR 6,00 EUR 4,15 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall UG56T5 7,01 1598 1385,333333 EUR 9 Open End DAX® UG5Z1S 7,14 23758 25176,528781 Punkte -14 Open End DAX® UG2VAV 1,68 23758 26435,644937 Punkte -8 Open End MicroStrategy HD8ARK 6,70 427,44 312,289472 USD 4 Open End Rheinmetall UG46FK 6,89 1600 1130,160841 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de