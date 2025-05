© Foto: Unsplash

Xiaomis E-Auto-Hoffnung SU7 steht wegen einer angeblich "falschen" Carbon-Motorhaube unter Druck. Hunderte Kunden fordern eine Rückerstattung - und schicken die Aktie am Montag auf Talfahrt.Die Aktie von Xiaomi ist am Montag in Hongkong um bis zu 5,7 Prozent eingebrochen. Hintergrund ist eine Welle von Verbraucherbeschwerden rund um das neue Elektroauto SU7 Ultra. Mehr als 300 Kunden kündigten laut lokalen Medienberichten an, ihre Bestellung stornieren zu wollen - wegen angeblich "falscher Werbung" zur Motorhaube der Rennsportversion. Konkret geht es um die als Sonderausstattung angebotene "Carbonfaser-Motorhaube mit zwei Luftkanälen" für 42.000 Yuan (etwa 5.833 US-Dollar). Xiaomi hatte das …