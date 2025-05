Solana Kurs Prognose: Wichtiger Chart-Indikator aufgetaucht! Was spricht für eine massive SOL-Preisexplosion?

Ein Blick auf den Solana Kurs der vergangenen Monate zeigt, wie volatil der Markt sein kann: Noch Mitte Januar lag der SOL-Token bei über 290 US-Dollar, nur um daraufhin eine lange Korrekturphase zu durchleben, die den Preis bis Mitte April auf 105 US-Dollar gedrückt hatte. Einer der Hauptgründe hierfür waren die anhaltenden Handelsprobleme zwischen den USA und vielen Ländern, die aufgrund von hohen Zöllen aufgetreten waren.

Jetzt scheint es jedoch so, als ob sich der Krypto-Markt wieder erholen könnte. Auch Solana profitiert merklich vom aktuell bullishen Sentiment und könnte bald eine signifikante Kursexplosion erleben.

Starke Kursexplosion in der Zukunft? Krypto-Experten geben weitere Informationen

Eine der wichtigsten Marken für Solana lag Anfang des laufenden Jahres bei 180 US-Dollar, denn nachdem diese Marke unterschritten wurde, gab es keine nennenswerten Widerstände für den fallenden Kurs. Auch der aktuell steigende Preis scheint an dieser wichtigen Grenze einige Probleme zu haben, denn vor genau einer Woche prallte der SOL-Token an der 180-Dollar-Marke ab und fiel auf 170 US-Dollar. Jetzt wagt der Markt einen neuen Versuch und dieses Mal stehen die Zeichen gut, dass die Marke überschritten wird. Auch der Krypto-Experte "Crypto Virtuos" erklärt dies in einem Tweet näher.

Eine äußerst bullishe Zukunft für Solana sieht auch der Krypto-Analyst Ali Martinez, der eine erwartungsvolle Prognose wagte: Er veröffentlichte eine Grafik (siehe Tweet unten), die das klassische "Cup-and-Handle"-Muster am SOL-Chart aufzeigt. Sollte die Kryptowährung innerhalb der nächsten Tage daraus ausbrechen können und die Marke von 200 US-Dollar überschreiten, dann würde laut Martinez eine besonders signifikante Kursveränderung stattfinden, die sogar ein neues Allzeithoch nach sich ziehen könnte.

Eine genauere Analyse liefert Martinez in seinem Tweet zwar nicht, doch ist hier ein Pfeil eingezeichnet, der auf einen SOL-Preisanstieg auf bis zu 4.000 US-Dollar hindeutet. Damit würde das bisherige Allzeithoch, das im Januar 2025 bei knapp unter 295 US-Dollar lag, um ein Vielfaches überschritten werden. Wie realistisch ein so starker Preisanstieg allerdings ist, ist schwer einzuschätzen.

Klar ist jedoch, dass ein großes Interesse an Solana erneut dafür sorgen könnte, dass das gesamte SOL-Ökosystem vom Hype profitiert. Bereits in der Vergangenheit war das Interesse sogar so stark, dass es immer wieder zu Verzögerungen oder sogar Ausfällen der Solana-Blockchain kam. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird derzeit an der weltweit ersten Solana-L2-Skalierungslösung Solaxy ($SOLX) gearbeitet. Ähnlich wie die Layer-2-Lösungen von Ethereum soll Solaxy ebenfalls die Last der Solana-Blockchain reduzieren.

Interesse an Solaxy ist riesig: Was bietet die L2-Lösung für Solana?

Wie stark das Interesse an einer solchen Layer-2-Lösung ist, verrät ein Blick auf den aktuell noch laufenden Vorverkauf des nativen SOLX-Tokens: Solaxy konnte bereits jetzt über 34,7 Millionen US-Dollar an Kapital einnehmen und damit bisher einen äußerst erfolgreichen Vorverkauf durchführen.

Das dürfte unter anderem auf den besonderen Ansatz des Projekts zurückzuführen sein: Statt eines klassischen L2-Modells setzt Solaxy auf einen Multi-Chain-Ansatz, der alle Vorteile von Ethereum und Solana vereinen möchte. So soll die große DeFi-Seite von Ethereum genutzt werden können, während Geschwindigkeit und die niedrigen Gebühren von Solana Nutzer anlocken sollen. Außerdem setzt Solaxy auf die moderne Rollup-Technologie, die einen höheren Durchsatz an Transaktionen pro Sekunde ermöglicht.

Besuche den Vorverkauf von Solaxy!

Ein weiterer Grund für das riesige Interesse vieler Anleger dürfte obendrein das erste Staking-Programm sein: Wer noch heute den SOLX-Token zu einem Preis von 0,001722 US-Dollar erwirbt, kann ihn nämlich direkt im Staking-Pool festsetzen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 116 Prozent genießen.

Dieses erste Staking-Angebot soll ganze drei Jahre lang laufen und kann damit selbst langfristig planenden Investoren ein passives Einkommen garantieren. Es kann sich also durchaus lohnen, einen Blick in das Whitepaper von Solaxy zu werfen und sich umfassend zum Projekt zu informieren.

Investiere jetzt in den SOLX-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.