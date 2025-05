EQS-Media / 12.05.2025 / 11:26 CET/CEST





Dubai - Senkron Digital nahm an der GISEC Global 2025 teil, die vom 6. bis 8. Mai in Dubai stattfand. Diese führende Veranstaltung, die sich ausschließlich auf digitale Sicherheit und Cybertechnologien konzentriert, bot dem Unternehmen eine Plattform, um seinen CyberPact Security® Service, der speziell für OT-Systeme (Operational Technology) entwickelt wurde, einem weltweiten Publikum vorzustellen. Senkron Digital, das in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika aktiv ist, nutzte seine Präsenz auf der GISEC, um seine Expansionspläne im Nahen Osten zu untermauern. Das Unternehmen möchte die Sichtbarkeit von CyberPact in dieser strategischen Region erhöhen und sich als vertrauenswürdiger Cybersecurity-Partner für Betreiber kritischer Infrastrukturen positionieren. CyberPact: Proaktive OT-Cybersecurity für kritische Operationen Unter dem Dach von CyberPact Security® bietet Senkron Digital fortschrittliche Cybersicherheitsdienste an, die auf OT-Umgebungen zugeschnitten sind: CyberPact OT SOC®: Ein 24/7-Sicherheitsoperationszentrum, das Bedrohungen in Echtzeit überwacht und auf Vorfälle reagiert.

CyberPact Audit®: Eingehende Bewertungen zur Identifizierung von Schwachstellen und zur Gewährleistung der regulatorischen Konformität in kritischen Infrastrukturen. Diese Dienste sind speziell auf die besonderen Anforderungen kritischer Infrastrukturen zugeschnitten. CyberPact ermöglicht Unternehmen einen sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb durch Echtzeit-Erkennung und schnelle Reaktionsfähigkeit, wodurch Betriebskontinuität und regulatorische Konformität sichergestellt werden. Senkron Digital: Ein zuverlässiger Partner bei der digitalen Transformation Senkron Digital mit Hauptsitz in Amsterdam und Istanbul entwickelt KI-gestützte Optimierungs- und OT-Cybersicherheitslösungen, um die digitale Transformation in industriellen Sektoren voranzutreiben. Mit mehr als 6.000 MW Energieinfrastruktur und über 20.000 verwalteten Vermögenswerten ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner auf dem Weg zur Digitalisierung der Energie- und Infrastrukturbranche. Ab 2024 firmiert das Unternehmen von "Senkron Energy Digital Services" in das schlankere und globalere "Senkron Digital" um. Mit Flaggschifflösungen wie OnePact und CyberPact ist das Unternehmen weiterhin führend bei der Gestaltung der Zukunft der digitalen Infrastruktur. Ali Inal, geschäftsführender Direktor bei Senkron Digital, kommentierte: "Die GISEC Global ist nicht nur eine Gelegenheit, einen neuen Markt zu erkunden, sondern auch ein strategischer Meilenstein bei der Positionierung unserer Cybersecurity-Expertise auf globaler Ebene. Der Schutz kritischer Infrastrukturen ist nicht mehr optional - er ist unerlässlich." Remi Ramcharan, Vizepräsident für Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Marketing, fügte hinzu: "Unsere Dienstleistungen gehen über die Abwehr von Bedrohungen hinaus - wir bauen gemeinsam mit unseren Partnern eine langfristige Widerstandsfähigkeit auf. In der Welt der Betriebstechnologie erfordert die Sicherheit Klarheit, Präzision und Intelligenz." Die GISEC Global 2025 stellt einen strategischen Wendepunkt für Senkron Digital dar und zeigt, wie die Vision des Unternehmens im Bereich der Cybersicherheit im Nahen Osten und darüber hinaus ankommt. Über Senkron Digital Senkron Digital bietet KI-gestützte Optimierungs- und OT-Cybersicherheitslösungen, die Erzeugern erneuerbarer Energien und kritischen Industrien helfen, intelligenter, sicherer und widerstandsfähiger zu arbeiten. Lösungen: OnePact: Anlagenüberwachung in Echtzeit, vorausschauende Wartung und Investitionssimulation zur Maximierung der Leistung erneuerbarer Energien. CyberPact: Kontinuierliche OT-Cybersicherheitsdienste zur Überwachung, Prüfung und zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Mit mehr als 6.000 MW und über 20.000 verwalteten Anlagen auf vier Kontinenten kombiniert Senkron fundiertes Branchenwissen mit fortschrittlicher Technologie, um die digitale Infrastruktur von morgen aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über globale Lieferteams. Für weitere Informationen: www.senkrondigital.com Kontakt: Melda Mahur Özdemir info@senkrondigital.com

