Münster (ots) -Die Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 hat sich für einen Tipper aus dem Kreis Borken besonders gelohnt. Er knackte am 10. Mai den Jackpot und ist nun um rund 9,5 Millionen Euro reicher.Mit den Gewinnzahlen 17, 23, 32, 34, 46 und 48 sowie der passenden Superzahl 2 traf der Spielteilnehmer bundesweit als Einziger die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Dafür erhält er nun 9.463.973 Euro.Details zum SpielauftragDer Neu-Millionär hatte seinen Glückstipp in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Borken abgegeben. Für den Spieleinsatz von 18,65 Euro nahm der Glückspilz mit zwölf Tippreihen an der jüngsten Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil. Seinen Spielauftrag gab er bereits am Freitag (9. Mai) ab. Die richtigen Voraussagen für die Ziehungen finden sich in der achten Reihe seiner Spielquittung.Weitere Hochgewinne bei LOTTO 6aus49 und SUPER 6Neben dem Neu-Millionär in der ersten Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 räumten am Wochenende weitere Spielteilnehmer aus NRW ab. Bei LOTTO 6aus49 gibt es einen weiteren Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Mit "Sechs Richtigen" erhält ein Spielteilnehmer aus dem Raum Mönchengladbach mit seinem Internettipp bei www.westlotto.de die Summe von 758.673,80 Euro. Sein Spieleinsatz lag bei 17,40 Euro für ebenfalls zwölf Tippreihen bei LOTTO 6aus49 und der Zusatzlotterie Spiel 77.Auch bei SUPER 6 gibt es einen neuen Hochgewinner. Hier gehen 100.000 Euro in der ersten Gewinnklasse in den Kreis Recklinghausen.