Vaduz (ots) -Die liechtensteinische Regierung verleiht im Herbst den mit 15'000 Franken dotierten Chancengleichheitspreis. Zudem werden zwei Anerkennungspreise von jeweils 5'000 Franken vergeben. Prämiert werden Projekte, welche zu einer grösseren Chancengleichheit in den Bereichen Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Alter, soziale Benachteiligung, Migration und Integration sowie Kinder und Jugend beitragen.Den Chancengleichheitspreis 2022 gewann das Projekt "SOS-Herzkiste" vom SOS Kinderdorf Liechtenstein. Die beiden Anerkennungspreise gingen einerseits an das Netzwerk Familie Liechtenstein und andererseits an den Verein Zeitvorsorge Liechtenstein für das Projekt "Nachbarschaftshilfe".Auf der Homepage des Amtes für Soziale Dienste (www.asd.llv.li) sind verschiedene Projektbeispiele sowie frühere Gewinnerinnen und Gewinner zu finden.Jetzt um den Chancengleichheitspreis 2025 bewerben!Ab sofort können bei der Abteilung Chancengleichheit des Amtes für Soziale Dienste innovative und wirkungsvolle Projekte zur Förderung der Chancengleichheit bis zum 30. September 2025 über die Homepage (www.llv.li/onlineschalter, Stichwort Chancengleichheitspreis), per Post (Postplatz 2, 9494 Schaan) oder per E-Mail (info.cg@llv.li), eingereicht werden.Die Gewinnerinnen und Gewinner werden an der Preisverleihung am 26. November 2025 bekannt gegeben.Pressekontakt:Amt für Soziale DiensteAbteilung Chancengleichheit+423 236 64 38rahel.schatzmann@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931528