Berlin (ots) -Eine Premiere mit Signalwirkung: PR-Nachwuchs und Journalist:innen starten Kooperation für Demokratie und VerantwortungFür eine faktenbasierte, transparente und ethisch fundierte Kommunikationskultur, die dem wachsenden gesellschaftlichen Druck mit Haltung und Verantwortung begegnet, setzen sich die GPRA Young Professionals (GPRA YPs) und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) gemeinsam ein. Dies ist die zentrale Forderung eines heute veröffentlichten Positionspapiers, ein in dieser Form bislang einmaliges gemeinsames Projekt zwischen Vertreter:innen der PR- und Medienwelt.Angesichts zunehmender Desinformation, gesellschaftlicher Polarisierung, sprachlicher Verrohung und weiter- wachsender Skepsis gegenüber Qualitätsmedien und öffentlicher Kommunikation, fordern die beiden Organisationen gemeinsam eine neue Grundhaltung - getragen von faktenbasiertem Arbeiten, ethischer Verantwortung und einer verantwortungsvollen Zusammenarbeit von Journalist:innen und Kommunikationsberater:innen.Klare Forderungen - für eine transparente und zukunftsfähige Kommunikationskultur in DeutschlandDas Positionspapier benennt fünf zentrale Forderungen, um diesen Herausforderungen gemeinschaftlich zu begegnen:1. Stärkung einer faktenbasierten Kommunikation2. Aufklärung über Desinformation3. Förderung von Medienkompetenz4. Förderung einer respektvollen und inklusiven Sprache5. Interdisziplinärer Austausch zwischen Medien und KommunikationUm diesen Grundsätzen gerecht zu werden, setzen sich die beiden Organisationen für gemeinsame Maßnahmen ein, wie Bildungsinitiativen, Aufklärungsarbeit über Desinformation, Schaffung von Austauschplattformen sowie stärkere politische und gesellschaftliche Positionierung und Verantwortung zur Sicherung journalistischer und kommunikativer Qualität."Unsere Kooperation ist mehr als ein Zeichen - sie ist ein Aufbruch: Wir zeigen, dass Verantwortung nicht an der Branchengrenze endet. Gerade junge Kommunikationsprofis können viel bewegen, wenn sie ihre Stimme erheben und gemeinsam mit Journalist:innen für die elementaren Werte einer offenen Gesellschaft einstehen", sagen Lisa Kiefer (FleishmanHillard) und Leonie Bär (Edelman), Vorsitzende der GPRA Young Professionals"Wer Demokratie und Pressefreiheit sichern will, muss Fakten verteidigen und Medienkompetenz fördern. Im Schulterschluss zwischen PR und Journalismus stehen wir auf und zeigen Verantwortung. Wir brauchen einen gemeinsamen Masterplan für eine Zukunft ohne Diskriminierung und Hass." - Katrin Kroemer und Ute Korinth, DJV-Bundesvorstand.Ein Aufruf zum gemeinsamen HandelnMit dem Papier rufen die GPRA YPs und der DJV alle Akteur:innen der Kommunikations- und Medienbranche auf, sichtbar Verantwortung zu übernehmen - für mehr Haltung, mehr Zusammenarbeit und ein klares Bekenntnis zur Wahrheit, Transparenz sowie Respekt und Verantwortung.Das vollständige Positionspapier ist auf den Webseiten der GPRA (https://www.gpra.de/young-professionals/positionspapier-mit-dem-djv/) und des DJV (https://www.djv.de/gpra-yp) abrufbar.Über die GPRA Young Professionals:Die GPRA Young Professionals sind das Nachwuchsnetzwerk der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen Deutschlands (GPRA). Ziel der Initiative ist es, junge Kommunikator:innen zu vernetzen, ihre Weiterentwicklung zu fördern und die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten.Erfahren Sie mehr unter: https://www.gpra.de/young-professionals/Über den Deutschen Journalisten-Verband:Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) ist die größte Organisation von Journalist:innen in Deutschland. Der DJV setzt sich für die Wahrung der Pressefreiheit und die beruflichen Interessen seiner Mitglieder ein und steht für unabhängigen, qualitativ hochwertigen Journalismus.Erfahren Sie mehr unter: https://www.djv.de/Pressekontakt:GPRA e. V.Gesellschaft der führenden PR- und KommunikationsagenturenHenriette Ramezh.ramez@gpra.degeschaeftsstelle@gpra.de+49 (030) 98 58 53 80DJV - Deutscher Journalisten-VerbandGina Schadschad@djv.de+49 (030) 72 62 79 20Original-Content von: GPRA e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51119/6031599