Leipzig (ots) -Ab sofort können sich Orte und Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit bis zu 2500 Einwohnern um eine MDR-Unterhaltungsshow bewerben.Mitten in der Region und nah bei den Menschen Gemeinschaft schaffen: Das verspricht das neue Showkonzept "Hol dir deine Show!", mit dem der MDR 2025 neue Wege geht. Anstelle klassischer Studioshows oder großer Open-Air-Veranstaltungen bringt diese neue Live-Showreihe das Rampenlicht in kleinere Orte in Mitteldeutschland, die sonst eher selten im Fokus stehen.Mitmachen, mitgestalten, Gemeinschaft stärkenMit "Hol dir deine Show!" haben interessierte Orte und Gemeinden im MDR-Sendegebiet erstmals die Möglichkeit, gemeinsam mit dem MDR eine eigene Unterhaltungssendung zu entwickeln und "vor der Haustür" stattfinden zu lassen. Die Show wird live im MDR-Fernsehen übertragen.Mit mobilen überdachten Zeltinseln entsteht vor Ort ein außergewöhnliches Setting, das gemütliche Lagerfeueratmosphäre schafft: offen, zugänglich, auf Augenhöhe.Das 90-minütige Format wird nicht nur für die Leute vor Ort, sondern mit ihnen produziert. Und diese Menschen stehen dann auch im Fokus der Show, die zu 100 Prozent auf den Ort zugeschnitten ist, mit seinen Menschen, seinen Festen und dem Gemeinschafts- und Verbandsleben. Regionale Showacts wie Chöre, Tanzgruppen oder Kleinkünstler, aber auch die stillen Helden des Alltags wie Ehrenamtler oder Engagierte in sozialen Projekten bekommen ihre Bühne.Jana Brandt, MDR-Programmdirektorin: "Wir wollen gemeinsam mit den Menschen in Mitteldeutschland den Freitagabend im MDR-Fernsehen neugestalten. Wir wissen, wie viel Energie, Herz und Leidenschaft in unserer Region steckt. Und diesen Schatz wollen wir nun gemeinsam mit den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heben und zur besten Sendezeit auf die TV-Bildschirme des Landes bringen. Sie können ihren Ort, ihr Dorf, ihre Helden und Talente prominent zeigen und sich ihre MDR-Show zu sich nach Hause holen."Jetzt unter holdirdeineshow@mdr.de bewerben!Ab sofort kann sich jede Gemeinde im MDR-Sendegebiet mit bis zu 2500 Einwohnern unter holdirdeineshow@mdr.de bewerben. Dabei sind Hinweise, warum der Ort z. B. aufgrund einzigartiger Events, einer stark engagierten Gemeinschaft, regen Vereinslebens oder seltener Biographien besonders geeignet ist, sehr willkommen.Moderiert wird die Show von Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker.Peter Imhof ist als "Mann vor Ort" unterwegs - er trifft Menschen, findet Geschichten und bringt sie in Teilen auch als Co-Moderator mit auf die Bühne."Hol dir deine Show!" - die neue Live-Showreihe im MDR, einmal im Monat, für ganz Mitteldeutschland, mit ganz Mitteldeutschland.