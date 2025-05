Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Auftragseingang von 158 Mio. Euro erreicht und neben Großaufträgen von Bestandskunden auch Neugeschäft generiert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage solle die Cloud-Transformation bis 2028 abgeschlossen werden. Dabei gliedere sich das umfangreiche Programm in drei Phasen: In den Jahren 2024/2025 laufe die Transformationsphase, an die sich 2026/2027 die Umsetzung anschließe. Ab 2028 stehe dann die Skalierung auf der Agenda. Dadurch solle eine deutlich höhere Marge erzielt werden. Das Management habe sich dabei für 2028 einen Umsatzkorridor von 400 bis 440 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt. Dies seien laut GSC ambitionierte Ziele, die jedoch das Potenzial von PSI bei einer erfolgreichen Transformation veranschauliche. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 25,50 Euro (zuvor: 30,00 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.05.2025, 11:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 09.05.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102197

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.