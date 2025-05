Die Q1/25-Ergebnisse von Krones lagen leicht über den Erwartungen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13,1 % auf 1,41 Mrd. EUR (ein Plus von 1 % gegenüber dem Konsens), begünstigt durch nachlassende Lieferengpässe, gesteigerte Produktionseffizienz und Beiträge aus Übernahmen. Trotz eines Rückgangs beim Auftragseingang (-3,2 % im Jahresvergleich) blieb das Book-to-Bill-Verhältnis mit 1,02x (Zielwert für GJ25: 1x) solide. Der Auftragsbestand stieg zum Quartalsende um 1 % gegenüber dem Vorquartal auf 4,32 Mrd. EUR und sorgt für eine gute Umsatzsicherheit bis Anfang Q2 2026. Das EBITDA wuchs überproportional um 19,1 % im Jahresvergleich auf 149 Mio. EUR (ein Plus von 3 % gegenüber dem Konsens), gestützt durch eine bessere Kapazitätsauslastung und Effizienzmaßnahmen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 10,6 %. Trotz der aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten hat Krones seine Prognose für das GJ 2025 bestätigt: ein Umsatzwachstum von 7-9 % sowie eine EBITDA-Marge von 10,2-10,8 %. Die mittelfristigen Ziele bis 2028 wurden ebenfalls bekräftigt. Dank seiner globalen Führungsposition in der Abfüll- und Verpackungstechnik für Getränke, eines beeindruckenden Auftragsbestands, starker Umsetzungskompetenz und fortlaufender Effizienzsteigerungen sehen die Analysten von mwb research das profitable Wachstum von Krones weiterhin als gesichert an. Sie bestätigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 160,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG