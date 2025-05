Die Anmeldung in öffentlichen WLANs ist oft mühselig - vor allem, wenn es um mehrere Geräte geht. Apple will diesen Prozess laut einem Bericht bald deutlich vereinfachen. Wie das funktionieren soll. Apple plant offenbar, die Anmeldung in öffentlichen WLAN-Netzen künftig deutlich zu erleichtern. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet, arbeitet das Unternehmen an einer Funktion, die Zugangsdaten für Hotspots über alle persönlichen Apple-Geräte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...