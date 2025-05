München (ots) -Digitale Vertriebskanäle sind heute fester Bestandteil erfolgreicher Geschäftsmodelle - unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Wahl des passenden Shopsystems zunehmend an Bedeutung. Als flexible, zukunftsfähige und technologisch ausgereifte Plattform gilt Shopify inzwischen als Standard im modernen E-Commerce. Till Bergermann und Julian Hauer haben sich mit ihrer Agentur Acceleratiq auf die Migration von Bestandsystemen zu Shopify spezialisiert. Ihr Fokus liegt dabei auf der Schaffung belastbarer und skalierbarer E-Commerce-Strukturen, die Unternehmen fit für die Zukunft machen.Den meisten Unternehmen ist klar, dass ihr Geschäftsmodell ohne E-Commerce nicht funktionieren kann, doch viele von ihnen sind mit ihrer aktuellen Lösung unzufrieden: Der Online-Shop ist teuer, unflexibel und umsatzschwach. An einen Wechsel des Systems wird daher in regelmäßigen Abständen gedacht, wobei sich die Frage stellt, ob es überhaupt etwas Besseres gibt. Und wird der Umzug nicht furchtbar kompliziert? "Es ist nachvollziehbar, dass der Gedanke an einen Systemwechsel einige Befürchtungen auslöst, weil sich der Aufwand aus unternehmerischer Sicht schwer einschätzen lässt und außerdem nicht klar ist, welcher Anbieter ein für die eigenen Ansprüche passendes Angebot hat", sagt Till Bergermann, Geschäftsführer der Next INT GmbH, die unter dem Markennamen Acceleratiq agiert. "Wer den Wechsel zu lange hinauszögert, droht allerdings, den Anschluss zu verlieren. Ein veraltetes Shopsystem führt zu langsamen Ladezeiten und schlechter Mobiloptimierung, was langfristig die Kunden vergrault. Dazu kommt außerdem, dass dies sicherheitstechnische Risiken mit sich bringt.""Ein gutes Shopsystem muss einfach, schnell, flexibel, leicht automatisierbar und skalierbar sein. Dabei führt für uns kein Weg an Shopify vorbei. Aus diesem Grund ist Shopify auf direktem Weg, eine ähnlich mächtige Position wie Google auf seinem Gebiet einzunehmen", fügt sein Geschäftspartner Julian Hauer hinzu.Eine Plattform, viele Möglichkeiten: Shopify als B2B-Plattform"Viele kleine und mittelständische, aber auch große Unternehmen sind bereits zu Shopify gewechselt oder befinden sich aktuell im Wechsel. Das betrifft im Übrigen längst nicht mehr nur den Einzelhandel. Auch Unternehmen aus Industrie, Großhandel oder der produzierenden Wirtschaft setzen zunehmend auf Shopify. Und das aus gutem Grund", erklärt Till Bergermann. "Ein entscheidender Faktor ist die vergleichsweise niedrige Total Cost of Ownership (TCO) von Shopify. Im Vergleich zu anderen Systemen ist die Gesamtkostenbelastung deutlich geringer - sei es in Bezug auf Wartung, Weiterentwicklung oder Betrieb. Das macht die Plattform auch für B2B-Unternehmen sehr attraktiv, die komplexe Anforderungen an ihren digitalen Vertrieb stellen." Gerade mit Shopify Plus können mit dem System maßgeschneiderte Lösungen für B2B-Anforderungen umgesetzt werden: Individuelle Preislisten, Kundenkonten mit spezifischen Rechten oder personalisierte Rabattierungen lassen sich problemlos umsetzen."Im Umkehrschluss bedeutet das: Unternehmen, die keine Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen möchten, kommen an Shopify kaum vorbei", weiß Julian Hauer. Die beiden E-Commerce-Spezialisten konzentrieren sich mit Acceleratiq auf die Migration von veralteten Shopsystemen zu Shopify. Der Anspruch: Eine lückenlose Datenübertragung, die Integration vorhandener Prozesse sowie die Entwicklung individueller Schnittstellen. Till Bergermann betont: "Wir sorgen dafür, dass alle betrieblichen Systeme vom Warenwirtschaftssystem über Logistik bis hin zur Buchhaltung reibungslos eingebunden werden."Einfach, schnell und kosteneffizient: Die Vorteile von Shopify für B2B und B2C"Dabei ist es erstaunlich, dass zahlreiche Unternehmen noch gar nicht realisiert haben, wie Shopify ihrem Geschäft helfen kann", erzählt Till Bergermann. "Viele glauben, dass es um Standardlösungen für Dropshipper geht. Dabei ist Shopify - das kanadische Unternehmen mit dem deutschen Gründer und CEO Tobias Lübke - längst in anderen Branchen angekommen. Globale Konzerne wie Red Bull, Tesla oder das Modemagazin Vogue nutzen das Shopsystem schon. Wir sollten festhalten, dass der Betrag, den Shopify jährlich in die Weiterentwicklung ihres Systems investiert, deutlich höher ausfällt als der Gesamtumsatz anderer Systemanbieter."Wie der E-Commerce-Experte weiter ausführt, liegen die Vorteile von Shopify darin, dass die Unternehmen ihre Shops ohne umfangreiche technische Kenntnisse verwalten können, wodurch sich die Einarbeitungszeit für die Mitarbeiter verkürzt. Dabei bietet die Plattform vielfältige Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen, sodass eine Ausrichtung auf spezifische Bedürfnisse leicht möglich ist. Das System gewährleistet darüber hinaus eine hohe Verfügbarkeit und schnelle Ladezeiten, was zu einem besseren Kundenerlebnis und damit zu steigenden Gewinnen führt."Wenn wir die Gesamtkosten aus Anschaffung, Wartung und Schulung über die komplette Nutzungsdauer betrachten, stellt sich außerdem heraus, dass Shopify ein besonders kosteneffizientes System ist", erklärt Julian Hauer. Der Umzug zu Shopify ist für jedes Unternehmen also eine große Chance - aber natürlich auch eine Herausforderung. Acceleratiq führt einen reibungslosen Wechsel zu Shopify durch, bei dem alle Daten erhalten, bestehende Systeme integriert, Schnittstellen entwickelt und Automatisierungen implementiert werden. Dabei haben die E-Commerce-Spezialisten als Shopify Partner exklusiven Zugang zu erweiterten Ressourcen und Schulungen, die bei einer detaillierten Planung der Migration helfen. Den Status des Partners bekommt eine Agentur im Übrigen nur, wenn sie bestimmte Leistungskennzahlen erfüllt, die dann wiederum einen Hinweis auf ihre Fähigkeiten und ihre Seriosität geben. Was die Arbeit des Teams von Acceleratiq bewirkt, zeigt sich sehr gut am Beispiel des in der Schmuck- und Designbranche beheimateten Unternehmens ANNA.93 Prozent Umsatzwachstum im ersten Jahr nach dem Wechsel zu Shopify: Wie Acceleratiq ANNA mit Shopify zukunftssicher macht"Bei ANNA bestand die besondere Herausforderung darin, eine gute Lösung für ein Unternehmen zu finden, das mit einer Mischung aus stationären Geschäften und Online-Shops arbeitet und dabei 12 Filialen in fünf Ländern betreibt", berichtet Till Bergermann. "Markenerlebnis und Kundeninteraktion mussten also sowohl online als auch offline funktionieren." Das Team von Acceleratiq migrierte mehrere Shops ohne Datenverlust und ohne Downtime zu Shopify, sodass der laufende Betrieb nahtlos fortgeführt werden konnte. Um die bestehende Systemarchitektur einzubinden, wurden gleichzeitig automatisierte Schnittstellen zu Warenwirtschaft, Logistik, Buchhaltung und Produktmanagement geschaffen. Zudem musste ein neues Kassensystem eingerichtet werden, das Features zwischen online und offline benötigte. Nicht zuletzt ging es darum, ein Design zu entwickeln, das der Marke entsprach und den Kunden ein besonderes Erlebnis bot.Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn im ersten Jahr nach dem Umzug zu Shopify machte ANNA 93 Prozent mehr Umsatz, während die Conversion Rate um 27 Prozent gesteigert wurde. Das war auch möglich, weil Acceleratiq eine zentralisierte Datenbank für alle Transaktionen und Kundeninformationen entwickelt hatte, mit deren Hilfe umfassende Auswertungen vorgenommen werden können. ANNA ist bis heute Kunde von Acceleratiq und arbeitet eng mit den E-Commerce-Spezialisten zusammen, um die Geschäftsprozesse beständig zu optimieren.Ganzheitlich gedacht: Till Bergermanns und Julian Hauers E-Commerce-Beratung zur Migration zu ShopifyTill Bergermann und Julian Hauer sorgen aber nicht nur für einen reibungslosen Umzug zu Shopify, sondern bringen ihre Expertise auch ein, um den Geschäftserfolg ihrer Kunden zu maximieren. Ihre ganzheitliche Beratung ist auf die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens ausgerichtet und führt zur Anwendung bewährter Methoden rund um die Themen E-Commerce, SEO, Marketing und Nutzererlebnis. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Analyse: Wie sieht es gegenwärtig aus? Was wäre wünschenswert? Was ist machbar? "Wir geben eine realistische Einschätzung, weil wir offen und ehrlich mit unseren Kunden umgehen möchten", betont Julian Hauer.Während andere Agenturen große Versprechungen machen, um dann festzustellen, dass vieles gar nicht umsetzbar ist, geht es bei Acceleratiq niemals um faule Kompromisse. Mit ihren mehr als zehn Jahren Erfahrung im E-Commerce, die die Tätigkeit für namhafte Werbeagenturen und eine lange Zeit der Selbstständigkeit umfasst, stehen Till Bergermann und Julian Hauer für nachhaltige Kundenbeziehungen. Die beiden setzen auf eine kontinuierliche Unterstützung, die Anpassungen an sich ändernde Marktbedingungen ermöglicht.