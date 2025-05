In diesem Video analysieren Martin Utschneider (Charttechnik-Experte bei Cashkurs) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten - live von der Invest-Messe in Stuttgart. Im Fokus stehen die Bewegungen bei DAX, S&P 500, Bitcoin, Gold sowie ausgewählten Einzelaktien wie SAP, Siemens Energy, BASF und Mercedes-Benz.