Über 348 Milliarden Dollar Cash hortet Buffett in den Kassen von Berkshire Hathaway - mehr als je zuvor in der Unternehmensgeschichte. Ein erheblicher Teil dieses Geldberges ist in kurzfristige US-Staatsanleihen (T-Bills) investiert. Wie eine aktuelle Analyse von JPMorgan zeigt, kontrolliert Berkshire Hathaway inzwischen rund fünf Prozent des gesamten T-Bill-Marktes.

