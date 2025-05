Deutschland (ots) -- Volvic begrüßt den deutschen Fußball-Nationalspieler und Arsenal-Profi Kai Havertz als neues Gesicht im Volvic Kader - natürliche Stärke aus dem Vulkan trifft auf echte Stärke vom Spielfeld.- Kai inspiriert andere, ihre natürliche, innere Stärke zu entfalten. Gemeinsam mit Volvic fördert er gesunde Gewohnheiten und einen ausgewogenen Lebensstil - gerade jetzt, in der Regenerationsphase nach einer Verletzung.- Volvic Vitamin+ unterstützt Kai mit wichtigen Vitaminen und Magnesium für einen aktiven, gesunden Lebensstil.Nach erfolgreichen Partnerschaften mit Antoine Dupont in Frankreich und Natasha Hunt in Großbritannien freut sich Volvic Deutschland, seinen neuen Markenbotschafter vorzustellen: den deutschen Fußball-Nationalspieler und Arsenal-Profi Kai Havertz.Eine Verbindung, die passt - natürliche Stärke aus dem Vulkan trifft auf echte Stärke vom Spielfeld. Gemeinsam vermitteln Kai und Volvic die Botschaft, dass in jedem Menschen eine innere Stärke steckt, die uns in großen Momenten trägt und in schwierigen Zeiten antreibt.Kai, der bereits 55 Länderspiele absolvierte, steht für Willensstärke, Selbstvertrauen und Ausdauer. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Volvic gibt er erstmals Einblicke in seine persönlichen Routinen, die es ihm ermöglichen, das Beste aus sich herauszuholen: mit bewusster Ernährung, körperlicher und mentaler Fitness sowie einem ausgewogenen Lebensstil, der auch Platz für Natur, Ruhe und Balance lässt.Warum Kai Havertz auf Volvic Vitamin+ setztKai: "Ich bin überzeugt, dass in uns allen eine innere Stärke steckt, auch wenn sie manchmal verborgen ist. Gemeinsam mit Volvic möchten wir andere inspirieren und motivieren, auf ihren Körper zu achten und Gewohnheiten zu entwickeln, um diese Stärke zu entfalten."Volvic Mineralwasser ist natürlich angereichert mit vulkanischen Mineralien und gefiltert durch insgesamt sechs Gesteinsschichten. Damit bringt Volvic in jedem Schluck die Stärke der Natur näher.Mit Volvic Vitamin+ bietet die Marke ein funktionales Erfrischungsgetränk, das die einzigartige Mineralisierung von Volvic mit den funktionalen Vorteilen von Magnesium und Vitaminen kombiniert. Dazu ist Volvic Vitamin+ frei von Zucker und Konservierungsstoffen. Die Produktlinie ist in den drei fruchtigen Sorten Recharge mit Himbeergeschmack, Active mit Pfirsichgeschmack und Awake mit Zitronengeschmack erhältlich.Kai: "An Volvic Vitamin+ schätze ich besonders, dass es auf natürlichem Mineralwasser beruht und einen unverwechselbaren Geschmack für leckere Erfrischung bietet. Volvic Vitamin+ hilft mir, mein Potenzial voll auszuschöpfen - auf dem Fußballplatz und daneben."Gerade jetzt, in der Regenerationsphase nach einer Verletzung, spielen diese Faktoren eine zentrale Rolle. Als Quelle wichtiger Vitamine wie B6 und Magnesium ist Volvic Vitamin+ optimal auf Kais Anforderungen abgestimmt und somit ein fester Bestandteil seines Alltags. Zugleich reduzieren die Sorten Recharge und Awake Müdigkeit, die Sorte Active trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei und alle drei Geschmacksrichtungen liefern den gewissen Genuss mit plus.Kai Havertz und Volvic - drei Säulen für innere StärkeVolvic und Kai teilen die Überzeugung, dass innere Stärke aus mehreren Bausteinen besteht:- Gesundes Trinkverhalten: Unser Körper ist unsere Energiequelle, die ausreichend Flüssigkeit benötigt. Gesundes Trinken ist die Grundlage für körperliche und mentale Leistungsfähigkeit. Volvic Vitamin+ sorgt für leckere Abwechslung als Ergänzung zu natürlichem Mineralwasser.- Persönliche Fitness: Stärke bedeutet mehr als Fitness und Muskelkraft. Es geht auch um die richtige Balance aus Power und Pause. Kai setzt in seiner täglichen Routine auf gezieltes Training, bewusste Erholung und die Unterstützung von Volvic Vitamin+ durch die enthaltenen Vitamine und Magnesium.- Ausgewogener Lebensstil: Die Natur erinnert uns daran, was wirklich zählt. Ob bei einem Spaziergang, bei Treffen mit Freunden an der frischen Luft oder einfach einem Moment vor der Tür - draußen zu sein, hilft uns, im Gleichgewicht zu bleiben.Monica Rauch, Vice President Marketing, Danone D-A-CH: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kai Havertz, weil er auf authentische Weise genau das verkörpert, was innere Stärke bedeutet. Bei Volvic glauben wir an die Kraft der Natur, um Körper und Geist in Balance zu bringen. In Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung liefert Volvic Vitamin+ genau das, was der Körper täglich braucht - und Kai zeigt, wie das im Alltag gelebt werden kann. Gemeinsam möchten wir Menschen ermutigen, ihre eigene natürliche Stärke zu entdecken und zu leben."Begleitet wird die Zusammenarbeit von einer wirksamen Media Aktivierung mit über 470 Millionen Bruttokontakten. Die Kampagne richtet sich an eine aktive und digitale Zielgruppe und setzt deshalb stark auf Social Media und Online Video Platzierungen, u.a. auf Twitch, sowie In-Store über digitale Screens und Billboards.Weitere Informationen zu Volvic Vitamin+ finden Sie unter: www.volvic.de/produkte/volvic-vitamin-plus.htmlÜber Volvic:Volvic natürliches Mineralwasser ist Marktführer für stilles Mineralwasser1 in Deutschland und zeichnet sich durch seine einzigartige Mineralisierung und sein Geschmacksprofil aus. Volvic stammt aus einem der größten Naturschutzgebiete Europas. Über Jahre hinweg wird es durch sechs vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Die Quelle von Volvic findet man im Herzen Europas, in der französischen Auvergne. Dort entspringt das natürliche Mineralwasser in über 90 m Tiefe unter dem Vulkan "Puy de Dôme", der auf dem Etikett jeder Volvic Flasche zu sehen ist. Es ist Volvics Aufgabe, dieses vulkansteingeprägte Ökosystem zu schützen. Deshalb engagiert sich die Marke seit über 15 Jahren im Rahmen des Umweltkomitees CEPIV mit Nicht-Regierungsorganisationen, Landwirten und den Gemeinden vor Ort für den Schutz des natürlichen Ökosystems und der Wasserressourcen in der Region (Commité Environment pour la protection de I'Impluvium Volvic, Umweltausschuss zum Schutz des Volvic-Impluviums). Alle Volvic PET-Einwegpfandflaschen werden zu 100% aus recyceltem Material hergestellt (Deckel und Etikett ausgenommen). 