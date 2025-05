Frankfurt am Main (ots) -Deutschlands olympische und paralympische Spitzenathletinnen und -athleten kommen auf Einladung der Sporthilfe vom 27. September bis 4. Oktober 2025 im Aldiana Club Side Beach zusammen // Wertschätzung der Sporthilfe für Deutschlands beste Athletinnen und AthletenMit einer Einladung zum Sporthilfe Club der Besten honoriert die Sporthilfe auch in diesem Jahr die herausragenden Leistungen bei den jeweiligen Saisonhöhepunkten. Die erfolgreichsten deutschen Top-Athletinnen und -Athleten der vergangenen Wintersportsaison sowie der kommenden Saisonhöhepunkte der Sommersportarten werden vom 27. September bis zum 4. Oktober zur einzigartigen Incentive- und Eventwoche der Sporthilfe im Aldiana Club Side Beach in der Türkei eingeladen. Höhepunkt des Events ist die Ehrung der oder des Besten des Jahres 2025, gewählt von Deutschlands besten Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten. Im vergangenen Jahr erhielt Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens die prestigeträchtige Auszeichnung, mit der automatisch die Einladung zur diesjährigen Ausgabe der Eventwoche verbunden ist.Nichtsdestotrotz will sich Märtens bei den Weltmeisterschaften in Singapur auch sportlich für die "genialste Woche des Jahres" qualifizieren: "Nachdem ich letztes Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht beim Sporthilfe Club der Besten vor Ort mit dabei sein konnte, will ich dieses Jahr unbedingt teilnehmen. Es ist schön, dass ich durch die Auszeichnung als "Der Beste 2024" bereits das Ticket in der Tasche ab, aber mein Ziel ist natürlich, mich mit einer WM-Medaille zu qualifizieren. Wenn mir das gelingt, feiere ich doppelt", so der Weltrekordhalter über 400 Meter Freistil.Ebenfalls aufgrund besonderer Auszeichnungen für ihre Leistungen im vergangenen Jahr qualifiziert sind:Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024:- Oliver Zeidler (Rudern)- Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik)- 3x3-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen mit Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie ReichertPara-Sportlerin und Para-Sportler des Jahres 2024:- Taliso Engel (Para-Schwimmen)- Elena Semechin (Para-Schwimmen)- Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der MännerSportstipendiatin des Jahres 2024:- Flora Kliem (Para-Bogenschießen)Karin Orgeldinger, Vorstand Athletenförderung: "Es ist die Wertschätzung durch unsere Partner, unsere Förderer und auch durch die Gesellschaft, die diese einzigartige Woche im Jahr möglich machen. Mit der Einladung honoriert die Sporthilfe die herausragenden Erfolge der geförderten Athletinnen und Athleten. Der Austausch und die gemeinsame Zeit mit anderen Athletinnen und Athleten, den Partnern, Mitgliedern des Sporthilfe-Kuratoriums, des Sporthilfe-Alumni-Clubs und dem Team der Sporthilfe machen die Woche - insbesondere vor der olympischen und paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo - zu etwas ganz Besonderem. Die Vorfreude auf dieses Zusammenkommen und auf die große Gemeinschaft untereinander ist riesig."Qualifikationskriterium für die Teilnahme am Sporthilfe Club der Besten 2025 im olympischen Sommer- und Wintersport ist der Gewinn einer Einzelmedaille bei Welt- oder Europameisterschaften oder für olympische Teams der Gewinn einer WM-Medaille oder des Europameistertitels. Im paralympischen Sport erhalten die Weltmeisterinnen und Weltmeister eine Einladung zur Incentive-Woche der Sporthilfe.Durch ihre Leistungen in der zurückliegenden Wintersportsaison sind unter anderem Franziska Preuß (Biathlon), Linus Strasser (Ski alpin), Anna-Lena Forster (Para-Ski alpin), Anja Wicker (Para-Ski nordisch), Minerva Hase (Eiskunstlauf), Andreas Wellinger und Selina Freitag (beide Skispringen), Victoria Carl und Katharina Hennig (beide Skilanglauf), Vinzenz Geiger (Nordische Kombination), Tatjana Paller (Skibergsteigen), die Bobpilotinnen und -piloten Lisa Buckwitz, Kim Kalicki, Laura Nolte, Adam Ammour, Francesco Friedrich und Johannes Lochner sowie die Rodlerinnen und Rodler Merle Fräbel, Julia Taubitz, Tobias Arlt, Max Langenhan, Felix Loch und Tobias Wendl für den Sporthilfe Club der Besten in der Türkei qualifiziert.Ermöglicht wird das besondere Sporthilfe-Event für Deutschlands beste Athletinnen und Athleten dank des Engagements der Top-Partner der Veranstaltung: Aldiana, PwC Deutschland und Elite Sports Nutrition (ESN). Darüber hinaus engagieren sich die Deutsche Bank, Generali & Deutsche Vermögensberatung sowie adidas und APA Brands Events Solutions beim Sporthilfe Club der Besten.Hinweis: Eine Liste mit allen bisher für den Sporthilfe Club der Besten 2025 qualifizierten Athletinnen und Athleten finden Sie unter folgendem Link: Sporthilfe Club der Besten - Events & Auszeichnungen - Stiftung Deutsche Sporthilfe (https://www.sporthilfe.de/clubderbesten)Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6031686