Investor:innen und Prognosen sehen humanoide Roboter bereits auf dem Vormarsch in den globalen Produktions- und Lagerhallen. Robotiker:innen sind skeptischer, doch man sollte ihre Beharrlichkeit und Geduld nicht unterschätzen. Als Daniela Rus, eine der weltweit führenden Expertinnen für KI-gesteuerte Roboter, Anfang Mai auf einer Bostoner Robotikmesse sprach, war der Saal voll. In ihrem Vortrag räumte sie mit der Vorstellung auf, dass sich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...