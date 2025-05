Hamburg (ots) -Fotos und Videos sind die zentralen Aufmerksamkeitsfänger für Social-Media-Kanäle. Doch wie können Marken, Unternehmen und Organisationen sich speziell auf Instagram und TikTok visuell attraktiv und möglichst wirkungsvoll präsentieren? Social-Media-Profi und Content Creator Niklas Fischer erklärt relevantes Grundlagenwissen, führt ein in ein wichtiges Tool zur Bild-und Videobearbeitung und gibt wertvolle Tipps für die Aufbereitung von Content-Formaten.Termin: Donnerstag, 10. Juli 2025, 11:00 - 12:30 UhrTools & Tricks vom Social-Media-Profi, um Marken und Unternehmen auf Instagram und TikTok visuell attraktiv und wirkungsvoll zu präsentierenInstagram und TikTok sind aus dem Leben der meisten Kommunikationsprofis nicht mehr wegzudenken. Neben der inhaltlichen Ebene entscheidet dabei die visuelle Aufbereitung des Contents über Wahrnehmung und Engagement. In diesem Webinar vermittelt Niklas Fischer mehr Wissen über bereits gelernte Rezeptionsmuster der User auf diesen Plattformen und erläutert, wie Sie diese Muster am besten für die visuelle Aufbereitung Ihrer Inhalte adaptieren können.Niklas Fischer ist langjähriger Social-Media-Manager und Content Creator für kleine und große Unternehmen, Organisationen und Marken. In diesem Webinar teilt er sein Wissen über die wirksame visuelle Ausgestaltung erfolgreicher Auftritte. Sie erfahren, wie sich Ihre Botschaften und Inhalte mit professioneller Gestaltung wirkungsvoll unterstreichen lassen oder überhaupt erst wahrnehmbar werden. So wird es leicht, die flüchtigen Blicke des Online-Publikums auf sich zu lenken und wertvolle Interaktion zu erzeugen.Dieses Webinar setzt die Kenntnis der wesentlichen Features und Möglichkeiten der genannten Social-Media-Kanäle voraus, bietet aber auch ausreichend Raum für individuelle Fragen. Die Teilnehmenden erhalten nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Die Durchführung erfolgt auf zoom.Programm:Canva: der Allrounder für die optisch ansprechende Gestaltung von Social-Media-PostsInstagram:- Design Hacks für Insta Stories- Eigene Gifs erstellen- AR-Filter einsetzen- Tools und Tipps für die professionelle Bildkomposition- Infoposts und Slideshows gestaltenTiktok:- Besonderheiten von Vertical Video- Verwendung des Text Editors- Capcut für gelungenen Videoschnitt und gute ÜbergängeUnser Experte:Niklas Fischer betreute er über viele Jahre hinweg diverse Social-Media-Projekte für Unternehmen und Verbände und war als Berater in Kommunikationsagenturen in Hannover und Berlin aktiv. Aktuell arbeitet er als als Social Media Manager bei Amazon Music und betreut dort den Social-Media-Auftritt der Hip-Hop Brand @auf_Level (https://www.instagram.com/auf_level/?igshid=rto8dahs5npv). Niklas ist außerdem als Musikjournalist für digitale Medien unterwegs. Und als Gast-Autor für den PR Report. Und natürlich als Referent in der news aktuell Academy.Geeignet für / Zielgruppen:PR-Verantwortliche, Marketing-Pros und Kommunikatoren, die den professionellen Auftritt Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation oder Marke auf Instagram und/oder TikTok sicherstellen möchten. Auch Marketeers und Startups und Berufseinsteiger*innen profitieren von der Praxisexpertise des Referenten.Für eine gewinnbringende Teilnahme sind erste Erfahrungen mit TikTok und Instagram im beruflichen Kontext erforderlich.Eckdaten zum Webinar. Social Media heute: Bilder & Videos bearbeiten wie ein Profi- Termin: Donnerstag, 10. Juli 2025, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung: auf zoomHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/social-media-heute-bilder-videos-bearbeiten-wie-ein-profi-registrierung-1247163482549).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6031735