Unterföhring (ots) -In der 8. Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 13. Mai, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW werden Natascha und Cheyenne bei der Premiere von Wilsons TV-Serie "Späti" mit einer unliebsamen Begegnung konfrontiert: Uwe Ochsenknecht erscheint auf der Bildfläche und sorgt für miese Stimmung bei seiner Ex-Frau und seiner Tochter! Kommt es zum Family-Eklat ausgerechnet an einem der wichtigsten Tage in Wilsons Karriere? Auch bei weiteren Ereignissen spuken Geister der Vergangenheit durch Nataschas Kopf: Während ihrer ersten Hypnose-Sitzung werden alte Wunden wieder aufgerissen und man versucht, hinter ihre Fassade zu blicken. Als Nataschas Ex-Mann dann auch noch im Fokus ihrer eigenen Talk-Show stehen soll, kommen erste Zweifel auf: Hat sich die 60-Jährige am Ende doch zu viel zugemutet, oder schafft sie es, ihre kühnen Pläne durchzuziehen?Wilsons Premiere mit familiären HindernissenWilson steht vor einem wichtigen Höhepunkt seiner Schauspielkarriere: Im Rahmen der "Berlinale" soll die Premiere seiner eigenen TV-Serie "Späti" in einem Hauptstadt-Kino vor geladenen Gästen stattfinden und anschließend ausgiebig gefeiert werden. Die vergangenen Wochen und Monate wird der 34-Jährige nie vergessen: "Wir hatten so einen schönen Sommer, es sind die wichtigsten Dinge in meinem Leben passiert: Erst bekomme ich eine Tochter und dann noch die erste eigen-kreierte Serie." Nach dem letzten Feinschliff im Schnitt ist es endlich so weit: Vorhang auf für Wilsons großen Premierenabend mit rotem Teppich, Blitzlichtgewitter und jede Menge Prominenz! Natürlich wollen sich Natascha und Cheyenne dieses Highlight nicht entgehen lassen - und bekommen schon an der Eingangstür zum Premieren-Kino einen ordentlichen Schock: Natascha Ex-Mann und Cheyennes Vater Uwe Ochsenknecht ist in Sicht! Kocht der Ärger mit dem Schauspieler nun wieder hoch und kommt es zu einer Eskalation am roten Teppich? "Ich habe es so organisiert, dass sie alle gleichzeitig kommen - um sie mal wieder zusammenzubringen", lässt Wilson verschmitzt durchblicken. Ein Plan, mit dem die beiden Ochsenknecht-Damen so gar nicht einverstanden sind: "Das ist für mich ein Fremder und nicht der Mann, in den ich mich mal verliebt habe!", fällt Natascha ein vernichtendes Urteil. Dass Uwe seiner Tochter Cheyenne an diesem Abend keines Blickes würdigt, stößt ihr besonders übel auf: "Was er mit mir macht, ist mir scheiß egal. Aber für seine Tochter ist es an Respektlosigkeit nicht zu überbieten!" Trotzdem hat Cheyenne noch Hoffnung, was das aktuell katastrophale Verhältnis zu ihrem Vater angeht: "Natürlich wäre es schön, wenn wir uns versöhnen. Es ist ja nicht so, dass ich ihn hasse, und ich war vor der Scheidung ja auch ein absolutes Papa-Kind. Aber ich habe oft genug darauf hingearbeitet und wurde oft enttäuscht." Wird die komplette Familie je wieder zusammenfinden?Natascha talkt!Nachdem ihr Sohn Wilson seine Premiere bereits erfolgreich hinter sich gebracht hat, sieht Natascha ihrer eigenen Feuertaufe ins Auge: Mit einem eigenen YouTube-Talkformat will sie sich vor die Kamera und ins Rampenlicht wagen! Als ihr klar wird, wie aufwendig die Produktion gestaltet ist, bringt sie das etwas aus der Fassung: "Jetzt bekomme ich echt ein bisschen die Flatter - die Sache wird richtig ernst. Ich überlege, ob ich die Klappe nicht zu groß aufgerissen habe!" Wenig Probenzeit, ein großes Produktionsteam und ein proppevolles Set - die potenzielle neue Talk-Queen wirkt sichtlich überfordert. Gleichzeitig ist sie sich der persönlichen Tragweite des Premieren-Drehs bewusst: "Das wird auf jeden Fall einer der wichtigsten Tage in meinem Leben!" Sie weiß: Der Erfolg einer Talkshow hängt natürlich auch von der Qualität der Gäste ab! Und macht einen überraschenden Vorstoß: "Uwe Ochsenknecht würde ich ja gerne einladen..." Ein ernst gemeinter Vorschlag? Die Spannung steigt!Alte Wunden reißen auf"Ich spüre ein leichtes Kribbeln in mir - was kommt da wohl auf mich zu?", ist Natascha vor einem ganz besonderen Termin ziemlich nervös. Heute soll ihr Geschenk eingelöst werden, vor dem sie schon seit ihrer Party zum 60. Geburtstag ziemlich großen Respekt hat: ein Besuch bei einem Hypnotiseur! Wird sich das selbstbewusste Familienoberhaupt auf das tiefenpsychologische Experiment einlassen können und werden überraschende Geheimnisse zutage treten? Gespannt betritt sie den mit Weihrauchstäbchen und indischer Musik gefluteten Raum einer Hypnose-Praxis und meint zu wissen: "Ich habe keine Leichen im Keller und war schon immer ein vorsichtiger Mensch!" Doch die Neugier lässt Natascha nicht los: "Warum hatte ich so schwere Krankheiten, gab es da schon mal was in meiner Vergangenheit? Irgendwas muss da gewesen sein! Warum bin ich nach 20 Jahren Ehe so tough geworden?" Themen, auf die die 60-Jährige bis heute eine Antwort sucht. Als es in die Entspannungsphase gehen soll, tut sich Natascha bei einem Thema besonders schwer und ihr Nervosität nimmt Überhand: Die Männer! Könnten traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit die Ursache für Nataschas Beziehungs-Probleme sein? Sofort kommt ihr neben dem Rosenkrieg mit Ex-Mann Uwe auch ein übergriffiges Tramping-Erlebnis in den Sinn, das sie vor langer Zeit mit einer Freundin in einem Auto erlebt hat. "Mama hat schon vielen schmerzhafte Erlebnisse durchgemacht", weiß auch Tochter Cheyenne zu berichten. Aber noch weiß Cheyenne nicht, dass nur wenig später ein noch viel schmerzhafteres Ereignis im Hier und Jetzt die komplette Familie aus der Bahn werfen wird...- Fotos über das SkyFotoweb- Die Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen- Trailer auf YouTube hierB28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" mit acht Episoden exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW sowie parallel immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Sky One.Screener & Bildmaterial:Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage (http://www.skymediavillage.sky).Fotos über das Fotoweb: https://medien.sky.deCopyright Fotos: © Sky/B28Pressekontakt:Betreuende PR Agentur:Markus HermjohannesFoolproofedmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 5328Sky Deutschland:Stephanie TeicherHead of Content PRTel: +49 (0) 173 3212609Stephanie.teicher@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6031781